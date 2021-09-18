Галкин показал грандиозный праздник в день рождения Лизы и Гарри
Звездные родители устроили любимым наследникам шоу в стиле «Звездных войн».
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Лиза и Гарри Галкины 18 сентября отметили свой восьмой день рождения. В честь знаменательного события звездные родители — Алла Пугачева и Максим Галкин — устроили своим наследникам феерическое шоу по тематике галактики «Звездных войн».
«LIZA. GARRY. Episode VIII», — лаконично подписал видеопост в своем аккаунте Instagram юморист.
Эти слова светились на большом экране во время торжества, сопровождаемого музыкой из культового фильма. Актеры в образе джедаев, штурмовиков, принцесса Лея и другие обитатели фантастической вселенной развлекали двойняшек и их друзей различными творческими конкурсами. Полакомиться гостям предложили пирожными в виде мастера Йоды и голов Дарт Вейдера.
«Какой прекрасный праздник! Как все продумано и со вкусом!»;
«Растут такие красивые, талантливые, воспитанные, просто умнички», — восхитились подписчики.
Гарри и Лиза появились в семье Пугачевой и Галкина 18 сентября 2013 года. В прошлом году двойняшки стали учениками Первой Московской гимназии.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Максим Галкин опубликовал видео с трогательным выступлением своих детей, которое те подготовили к собственному празднику.
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