Галкин показал грандиозный праздник в день рождения Лизы и Гарри

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Ника Шумерская
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Звездные родители устроили любимым наследникам шоу в стиле «Звездных войн».

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Лиза и Гарри Галкины 18 сентября отметили свой восьмой день рождения. В честь знаменательного события звездные родители — Алла Пугачева и Максим Галкин — устроили своим наследникам феерическое шоу по тематике галактики «Звездных войн».

«LIZA. GARRY. Episode VIII», — лаконично подписал видеопост в своем аккаунте Instagram юморист.

Эти слова светились на большом экране во время торжества, сопровождаемого музыкой из культового фильма. Актеры в образе джедаев, штурмовиков, принцесса Лея и другие обитатели фантастической вселенной развлекали двойняшек и их друзей различными творческими конкурсами. Полакомиться гостям предложили пирожными в виде мастера Йоды и голов Дарт Вейдера.

«Какой прекрасный праздник! Как все продумано и со вкусом!»;

«Растут такие красивые, талантливые, воспитанные, просто умнички», — восхитились подписчики.

Гарри и Лиза появились в семье Пугачевой и Галкина 18 сентября 2013 года. В прошлом году двойняшки стали учениками Первой Московской гимназии.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Максим Галкин опубликовал видео с трогательным выступлением своих детей, которое те подготовили к собственному празднику.

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