Лена Миро объяснила, почему новый роман Бородиной закончится расставанием

Телеведущая Ксения Бородина, пережившая тяжелый развод с бизнесменом Курбаном Омаровым, недавно рассекретила своего нового ухажера.

Звезда появилась в обществе ресторатора армянского происхождения Эрика Авагяняна на одной из больших вечеринок в Ереване.

Кадры, на которых видно, как пара весело проводит время, танцуя под хиты звезд эстрады, быстро распространились в сети.

Звездный блогер Лена Миро раскритиковала поведение популярной ведущей, заявив, что Бородина ведет себя как «женщина, которая себя не ценит».

По словам Миро, новый роман закончится также быстро, как и начался. Виной всему скоропалительность Ксении, которая, по мнению блогера, боится остаться одна.

В комментариях к посту Миро высказались противоречивые мнения. Некоторые согласились, что Бородиной не стоит так скоро стремиться устроить личную жизнь, ведь у девушки двое маленьких детей и она действительно много работает, а значит, время на поиск ухажеров отнимает у детей.

Другие, напротив, поддержали звезду «Дома-2», справедливо отметив, что «не век же ей страдать» после расставания с Омаровым и пора начать радоваться жизни.

Тем более, что и средства, и внешние данные вполне к этому располагают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина оказалась в больнице под капельницей после похода врачу.