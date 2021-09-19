Астролог рассказала, как привлечь любовь в ночь волшебного полнолуния

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Алиса Старжевская
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21 сентября, когда Луна переходит в знак Рыб, особенно эффективны будут любые энергетические, психологические практики и творческие занятия.

Астролог рассказала, как привлечь любовь в ночь волшебного полнолуния

Фото: Depositphotos / SergeyNivens

В конце сентября нас ожидает волшебное полнолуние, которое случится 21 сентября в 02:55 по московскому времени, накануне дня осеннего равноденствия. Это подходящий период для того, чтобы завершить все прежние дела и открыть новую страницу в книге своей жизни. О том, как сделать так, чтобы жизнь наполнилась гармонией и взаимопониманием в любовной сфере, рассказала астролог Юлия Левченко.

По словам эксперта, полнолуние всегда оказывает влияние на энергетический фон, поэтому за три дня до наступления знаменательного события рекомендуется быть особенно внимательным как к себе, так и к своим близким. Кроме того, этот период очень благоприятен с точки зрения налаживания отношений партнером.

18, 19, 20 сентября, будут энергетически насыщенными, поэтому идеально подходят для романтики и поисков взаимопонимания с любимыми.

Астролог советует в эти дни назначать свидания, больше обниматься и разговаривать по душам. Высок шанс стать ближе, и в то же время выяснить что-то важное про себя и вторую половинку.

22 сентября, с переходом Солнца в Весы, начинается новый энергетический цикл. В это время нужно открыться всему новому и смело шагнуть навстречу переменам.

Также, издавна в полнолуние совершали магические обряды и ритуалы, которые помогают исполнять желания. Так, для привлечения любви в свою жизнь, можно сделать следующее.

Возьмите лист бумаги и напишите на нем «приглашение в свою жизнь», адресованное мужчине вашей мечты. В тексте подробно опишите своего избранника, отметьте все его положительные качества, за которые вы его любите.

Также припишите, что вы обещаете со своей стороны — например, быть ласковой, хорошей хозяйкой, верной женой. Получившееся письмо прочитайте два раза вслух, после положите его на подоконник и посмотрите на Луну.

Ожидается, что отправленный таким способом вполне конкретный запрос во Вселенную обязательно получит отклик и загаданный избранник не заставит себя долго ждать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как положение Луны в день рождения влияет на характер человека.

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Астролог рассказала, как привлечь любовь в ночь волшебного полнолуния

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