Энрике Иглесиас показал видео с танцем годовалой дочери под его песню

Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей странице в Instagram умилительное видео с танцем младшей дочери Мэри под его песни из нового альбома. Девочка родилась в январе этого года и стала третьим ребенком артиста и его избранницы — российской теннисистки Анны Курниковой. Звездная пара щедро делится с поклонниками не только творческими новостями, но и семейными историями. Ролик с Мэри или, как ее зовут фанаты, Машей, собрал почти полтора миллиона просмотров и сотни трогательных комментариев.

Не так давно 46-летний музыкант объявил о завершении карьеры певца. Теперь он хочет больше времени посвящать своим близким и детям. Как известно, у Мэри есть брат и сестра Николас и Люси — в декабре двойняшкам исполнится четыре года. Совсем уходить из шоу-бизнеса артист не намерен. В будущем он планирует писать песни для других исполнителей.

Instagram @enriqueiglesias

В связи с новой вехой в жизни Иглесиас выпустил релиз с говорящим названием Final. Композицию оценила армия поклонников знаменитого испанца, а главное — пришлась по вкусу маленькой Маше. Кроха подпевает папе и с обожанием смотрит на его фото на обложке.

«Кто это?» — спрашивает у дочки певец, показывая на изображение в планшете. «Папа!» — отвечает девочка.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе с 2001 года. Они познакомились на съемках клипа на песню музыканта Escape — теннисистка была приглашена в качестве модели. Однако свадьбы красивой пары поклонники ждут до сих пор. Ранее 5-tv.ru выяснял, может ли за завершением карьеры Иглесиаса на сцене последовать женитьба на Курниковой.