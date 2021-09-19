Знаменитая художница обнаружена мертвой в своей квартире в Москве

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Карина Бернтгольц
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О смерти Нины Квитницкой сообщили в правоохранительных органах.

Знаменитая художница обнаружена мертвой в своей квартире в Москве

Фото: gzhellux.ru

Знаменитая художница, почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая обнаружена мертвой в своей квартире в Москве. О смерти 101-летней деятельницы искусств сообщили в правоохранительных органах. Как уточнил источник ТАСС, причиной трагедии могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность

«В своей квартире в Брюсовом переулке найдена мертвой художница Нина Квитницкая», — цитирует агентство неназванного собеседника.

Нина Квитницкая родилась 19 декабря 1919 года. Женщина участвовала в Великой Отечественной войны. Входила в число почетных членов Союза художников СССР. Работала с фарфором и гжелью, ее работы хранятся в нескольких музеях.

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