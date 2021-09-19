Знаменитая художница обнаружена мертвой в своей квартире в Москве

Знаменитая художница, почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая обнаружена мертвой в своей квартире в Москве. О смерти 101-летней деятельницы искусств сообщили в правоохранительных органах. Как уточнил источник ТАСС, причиной трагедии могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность

«В своей квартире в Брюсовом переулке найдена мертвой художница Нина Квитницкая», — цитирует агентство неназванного собеседника.