Дерматолог объяснила, как типы питания связаны с кожными болезнями

На протяжении нескольких десятков лет бытовало мнение, что кожные заболевания напрямую связаны неправильным питанием. Кто-то списывал все на плохую диету, кто-то на недостаток или напротив, перебор витаминов. Сейчас же все эти версии считают мифом, который не имеет никакого отношения к реальности. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала врач-дерматолог Анна Бессалова.

Акне, зуд, крапивница — откуда?

Специалист заметила, что за свою долгую практику не раз встречала пациентов, которые приходят на прием с одним стойким убеждением: если изменить пищевые привычки, пропадут и кожные заболевания. Такие люди часто бегали по гастроэнтерологам, проверяли желудочно-кишечные тракты. Но все было зря: никаких проблем медики не находили. И вот почему.

«Не существует ни одного кожного заболевания, кроме лабораторной клинически подтвержденной целиакии (Непереносимость глютена — Прим. ред.), непосредственной причиной которого являлся бы какой-то тип питания», — объяснила Анна Бессалова.

Она заметила, что есть лишь небольшая категория пациентов, которых лечат, в частности, меняя пищевые привычки. К ним относятся: люди с тяжелым течением акне (стараются убрать из рациона цельное молоко и продукты с высоким гликемическим индексом); пациенты с диагнозом «розацеа» (рекомендуют отказаться от всего острого, пряного, не употреблять слишком горячие блюда и спиртное); граждане с атопическим дерматитом и сопутствующей пищевой аллергией; лица, страдающие аллергией на конкретный продукт (у них появляется «крапивница»).

«Разумеется, такие пациенты из рациона должны исключать аллерген. Но в целом мы просто рекомендуем здоровое полноценное разнообразное питание с большим количеством овощей и фруктов с достаточным содержанием белка», — подчеркнула дерматолог.

Анна Бессалова заметила, что при постановке диагноза, а также при выборе корректной терапии медики всегда руководствуются рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. В них, например, указано, что не существует безопасной дозы алкоголя для пациентов с лишней массой тела. Поэтому таким людям, вдобавок страдающим каким-нибудь псориазом, всегда будут рекомендовать сначала отказаться от спиртного, снижать вес, а потом, в дополнении, лечить кожное заболевание местными средствами.

«Мы знаем, что течение псориаза ухудшается при наличии того же ожирения. Но в целом прямой связи кожных заболеваний и типов питания не существует. Поэтому будьте внимательны, питайтесь полноценно, заботьтесь о себе», — заключила врач.

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