Печальный знак? Киркорова с детьми не заметили на дне рождения двойняшек Пугачевой

Народная артистка СССР Алла Пугачева и юморист Максим Галкин закатили грандиозный праздник в честь восьмилетия своих детей — двойняшек Гарри и Лизы. Торжество получилось мега-крутым и запоминающимся: аниматоры в костюмах в стиле «Звездный войн», угощения с персонажами фантастической вселенной, тематическая музыка, игрушечные световые мечи и море друзей! Не хватало здесь, пожалуй, только добрых товарищей — певца Филиппа Киркорова и его детей.

Неужели про блистательного артиста, Мартина и Аллу-Викторию забыли? Или их не пригласили сознательно?

«Дни.ру» напоминают, что фанаты знаменитого певца давно поговаривают о его размолвке с Пугачевой. Есть предположение, что селебрити поругались. Но из-за чего — еще непонятно. В последний раз Киркорова видели рядом с Примадонной российской эстрады на дне рождения ее дочери — Кристины Орбакайте. После этого общение вновь прекратилось.

На торжество по случаю дня рождения Гарри и Лизы Галкиных слетелся весь бомонд. Гуляли на тусовке, в частности, внук Пугачевой Никита Пресняков и его супруга, дети знаменитых бизнесменов и представителей шоу-бизнеса. Их было много — всех не счесть! Но Мартина и Аллу-Викторию там не заметили.

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Выяснилось, что в день рождения детей Пугачевой Филипп Киркоров «зажигал» на концерте Анны Нетребко. В Государственном Кремлевском дворце дива отмечала юбилей. Вероятно, этот праздник для певца был гораздо важнее вечеринки Галкиных. Но почему он не отпустил своих отпрысков на тусовку к двойняшкам — пока остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой подарок Алле Пугачевой и Максиму Галкину Гарри и Лиза сделали в честь своего дня рождения.