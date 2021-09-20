Появились кадры самых ярких нарядов звезд на красной дорожке «Кинотавра»

В Сочи наплыв туристов не по сезону: в курортный город прилетели самые богатые и знаменитые. А все потому, что в 32-й раз стартовал масштабный фестиваль «Кинотавр». Как всегда, самой обсуждаемой частью мероприятия было открытие с выходом звезд на красную дорожку. 5-tv.ru вспоминает, чем удивили публику селебрити в 2021 году.

Все по классике

Актриса Екатерина Шпица, по традиции, была на высоте. Это признали даже искушенные гуру моды. Несмотря на то, что мировые тенденции в принципе ориентированы на треш и эпатаж, звезда старается придерживаться элегантной классики.

Шпица позировала перед поклонниками и фотографами в кокетливом платье светло-кремового оттенка с плотным корсетом, подчеркивающим бюст. Наряд не так прост, как может показаться на первый взгляд. Он скроен так, что на теле звезды четко видны фигурные вырезы. Очень эротично!

Екатерина дополнила образ укладкой в стиле 40-х годов и сделала скромный макияж — изобилие косметики уже не в тренде.

ТАСС / Феоктистов Дмитрий; Instagram @katerinashpitsa

Где ваш наряд?

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов не стал экспериментировать с образом, а явился на красную дорожку в обычном «пацанском наряде». Актер накинул футболку, темную куртку с замочками и джинсы. Он выглядел немного уставшим, но возможно, это все от недостатка времени на отдых из-за обилия проектов.

Впрочем, Бурунов также презентовал на «Кинотавре» фильм «Родные». Возможно, он немного перенервничал. Поклонников это, к слову, мало волновало. Они были счастливы видеть своего скромного героя на светском мероприятии.

ТАСС / Феоктистов Дмитрий; Instagram @sergeyburunovofficial

Не узнали

Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова поддержала Екатерину Шпицу и надела на красную дорожку сдержанное платье светлого оттенка. Правда, ее в нем не узнали. Некоторым фанатам звезды показалось, что наряд скроен как рабочий халат времен СССР. Ткань, конечно, отличается. Но те же рукава, тот же воротник — очень похоже.

Чулпан Хаматова, как и Шпица, обошлась без «боевого раскраса». Декоративной косметикой она едва выделила глаза, скулы и губы. Также актриса сделала легкую укладку на своих коротеньких волосах — получилось несколько по-французски.

ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Подруга Гарри Поттера

Суперсексуальных нарядов на «Кинотавре» в 2021 году не было. Однако необычные экземпляры все же попадались. Актрисе Равшане Курковой удалось удивить фанатов нарядом в стиле подружки волшебника Гарри Поттера.

Она надела платье в пол в стиле костюма профессора Макгонагалл и взяла в руки миниатюрную клетку. Не хватало здесь, пожалуй, только совы — исполнительницы желаний.

ТАСС / Феоктистов Дмитрий; Instagram @rav_shana

«Беременное» платье

Блистала на ковровой дорожке сочинского «Кинотавра» и актриса Любовь Толкалина. Она приобрела платье ярко-розового оттенка. Правда, точеной фигурки звезды за ним было невозможно разглядеть — такой мешковатый силуэт был у наряда.

Дива завершила образ лаконичной укладкой волос, легким макияжем, а на ножки надела миниатюрные черные босоножки. Толкалина смеялась и веселилась — в отличие от некоторых звезд, у нее было потрясающее настроение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

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