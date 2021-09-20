Число погибших в результате стрельбы в университете Перми возросло до восьми. Об этом сообщает Следственный комитет.

«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 8 человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», — заявила официальные представитель ведомства Светалана Петренко.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Личность подозреваемого установлена. Это 18-летний студент Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров. Молодой человек был задержан и тяжело ранен ответным огнем силовиков.

В здание университета направлены следователи и криминалисты. Причины, побудившие злоумышленника, уточняются.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, нападение Бекмансурова попало на видео. На кадрах видно, что молодой человек, одетый в камуфляж, с оружием в руках спокойно подходит к зданию университета и открывает огонь по окнам. Часть преподавателей и студентов забарикадировалась в аудиториях. Другие вылезали через окна второго этажа.