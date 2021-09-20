Студент не погиб при стрельбе в пермском университете благодаря игре

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Артем Зайцев
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В результате атаки на учебное учреждение в Перми погибли восемь человек, десятки получили ранения. Один из учащихся считает, что не стал жертвой ЧП из-за решения прогулять занятия.

Студент не погиб при стрельбе в пермском университете благодаря игре

Фото: Depositphotos / Vadymvdrobot

Тема:
Стрельба в университете Перми

Студент Пермского национального исследовательского госуниверситета (ПГНИУ) остался дома играть в компьютерную игру и тем самым спас свою жизнь. Как пишет URA.RU, молодой человек решил прогулять пары и, таким образом, не оказался на месте ЧП.

«Ура, хорошо, что сегодня не пошел. С утра в дотку играю. Dota спасла мне жизнь, вот так вот», — написал один из студентов на своей странице во Вконтакте.

В понедельник, 20 сентября, учащийся на юридическом факультете ПГНИУ в здании одного из корпусов открыл огонь по людям. В результате ЧП погибли восемь человек, десятки пострадали. Нападавший оказал сопротивление спецслужбам и был ранен. По факту стрельбы в учебном заведении возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СКР опубликовал оперативное видео с места стрельбы в университете Перми.

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