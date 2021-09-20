ТОП-5 советов по превращению недостатков в достоинства при составлении резюме

Имея на руках резюме или планируя его составить, кандидат зачастую задумывается, как правильно преподнести работодателю перерывы в трудовой деятельности, а также доказать, что во время декрета вы не только не растеряли необходимых навыков, но и приобрели новые. Как и чем заполнить пробелы в резюме, которые могут смутить рекрутера, в беседе с 5-tv.ru рассказала карьерный консультант Наталья Маслова.

Декрет

Бытует мнение, что, пребывая в декрете, женщина растрачивает профессиональную и коммерческую компетенцию. На самом деле, это не всегда соответствует действительности: молодая мама во время декретного отпуска зачастую занимается самообразованием или находит себя, становясь фрилансером и работая на проектах в дистанционном формате.

«Чтобы предвосхитить дополнительные вопросы от работодателя, укажите в резюме, что во время нахождения в декрете вы выполняли определенные задачи, например, проходили где-то обучение или действительно выполняли какие-то проекты в удаленном формате», — рекомендовала эксперт по оценке и развитию персонала.

Перерывы в работе

Такую же стратегию, как и при отпуске по уходу за ребенком, выберите для заполнения перерывов в трудовой деятельности. Возможно, между переходами от одной компании к другой соискатель не бездельничал, а занимался либо самообразованием, получая дополнительное образование, либо находился на фрилансе на проектах, пусть даже небольших.

«Такие моменты лучше указывать в резюме, чтобы это не выглядело временем, когда кандидат ничем не занимался, а растрачивал свой профессиональный опыт и терял персональные компетенции», — отметила Наталья Маслова.

Понижение должности

Следующий момент, который, по мнению специалиста, смущает рекрутеров — это когда кандидат идет с понижением должности относительно предыдущих позиций.

Что делать в таком случае и как преподнести этот факт с выгодой для вас? Карьерный консультант советует поступить следующим образом:

указать, каких достижений вы достигли на этом месте работы, потому что вполне возможно, что вы пошли с понижением должности, но при этом сам масштаб компании был шире, а бренд компании — более узнаваемым.

заявить, что сложность задач была на порядок выше, чем на предыдущем месте работы, а название должности носило более формальный характер. При этом, описывая задачи, отметьте, что вы превзошли те задачи, которые выполняли ранее.

Возраст

Еще один весомый момент в резюме, который может смутить вашего будущего начальника — это возраст. От него никуда не деться: ваши годы — это объективный фактор, но этот так называемый минус можно обратить в плюс. Каким образом?

Покажите, что ваша отличительная черта — профессиональная зрелость, готовность к ответственности и выполнению большого объема задач.

Это работает, особенно если в этот момент вы не обременены маленькими детьми, дети выросли, и вы относительно свободны. Это будет на руку тем работодателям, которые имею определенные трудности с командированием более молодых сотрудников из-за имеющихся у них маленьких детей.

Также, советует эксперт, вы можете заявить о своей готовности выполнять более сложные задачи. Это объяснятся тем, что, как правило, люди более зрелого возраста готовы к более сложным задачам с грузом ответственности, который молодые специалисты боятся на себя взвалить.

Частые переходы из одной компании в другую

Раньше считалось, что кандидат должен не менее трех-пяти лет проработать на одном месте, иначе это могло создать о нем негативные впечатления. Сейчас непродолжительный срок работы на одном месте воспринимается не так критично, как раньше. Однако, несмотря на лояльность, стоит указать, с чем связан переход от одной компании в другую.

«Возможно, это было связано с расширением задач или вероятно, небольшое время работы в компании связано с тем, что были закончены проекты. Могло произойти сокращение и оптимизация штата — если вышеперечисленное имело место, обязательно укажите этот момент: так вы снимете часть вопросов к вашему резюме», — подытожила эксперт по оценке и развитию персонала Наталья Маслова.

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