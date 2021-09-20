Видео из квартиры устроившего стрельбу в университете Перми
| Алиса Маркова Криминал 2 321
В результате ЧП, которое произошло в понедельник, 20 сентября, по уточненным данным, шесть человек погибли, еще десятки получили ранения.
Фото, видео: ТАСС / Стрингер; СК РФ
Видео из квартиры устроившего стрельбу в университете Перми. Запись опубликовал Следственный комитет России. На кадрах видно, как сотрудники ведомства проводят обыски у подозреваемого в атаке на учебное учреждение. В результате ЧП, которое произошло в понедельник, 20 сентября, по уточненным данным, шесть человек погибли, еще десятки получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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