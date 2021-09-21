Лариса Копенкина объявила о скором замужестве и устроила вечеринку с раздеваниями

Экс-супруга Прохора Шаляпина Лариса Копенкина снова собирается под венец. Об этом радостном событии пылкая дама, чье имя стало известно всей стране благодаря скандальному браку с известным певцом и ловеласом, сообщила на своей странице в Instagram.

На кадрах, опубликованных в социальной сети, Копенкина в сопровождении своего избранника мчится в ЗАГС сквозь столичную непогоду на мотоцикле, размахивая файером.

«Оригинальное прибытие на мероприятие. Только так в такую московскую осень»;

«Вот это настоящая женщина. „Огонь“ и хороший человек», — оценили в комментариях лихой поступок Копенкиной.

Столь фееричное появление хмурым осенним утром, судя по всему, призвано стать предзнаменованием не менее яркой будущей семейной жизни.

Instagram @n_turchin

После того, как официальная часть была завершена, Копенкина устроила грандиозную вечеринку в одном из клубов. Ведущим вечера стал шоумен Константин Кожевников, который поздравил с помолвкой свою подругу и пожелал ей оставаться такой же «огненной женщиной» и продолжать зажигать в том же духе, независимо от того, выйдет она в итоге замуж или нет. От поздравлений участники быстро перешли к горячим танцам под хиты отечественной эстрады и даже раздеваниям.

О будущем муже 67-летней бизнесвумен известно только, что его зовут Василий и он намного младше будущей жены. Копенкина еще летом начала намекать на то, что у нее появился новый бойфренд, оставляя для него таинственные записи на своей странице в Instagram.

При этом некоторые поклонники уверены, что женщина решила показать бывшему мужу Прохору Шаляпину, который недавно сыграл свадьбу с владелицей адвокатской сети из Канады, что она вполне счастлива и не обделена мужским вниманием.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Станислав Садальский резко осудил Прохора Шаляпина за образ жизни «содержанки».