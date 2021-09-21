Лариса Копенкина объявила о скором замужестве и устроила вечеринку с раздеваниями
Поговаривают, что экс-супруга Прохора Шаляпина решила отомстить бывшему возлюбленному, который недавно женился на канадской бизнесвумен.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @larakopenkina, @kkozhevnikov
Экс-супруга Прохора Шаляпина Лариса Копенкина снова собирается под венец. Об этом радостном событии пылкая дама, чье имя стало известно всей стране благодаря скандальному браку с известным певцом и ловеласом, сообщила на своей странице в Instagram.
На кадрах, опубликованных в социальной сети, Копенкина в сопровождении своего избранника мчится в ЗАГС сквозь столичную непогоду на мотоцикле, размахивая файером.
«Оригинальное прибытие на мероприятие. Только так в такую московскую осень»;
«Вот это настоящая женщина. „Огонь“ и хороший человек», — оценили в комментариях лихой поступок Копенкиной.
Столь фееричное появление хмурым осенним утром, судя по всему, призвано стать предзнаменованием не менее яркой будущей семейной жизни.
После того, как официальная часть была завершена, Копенкина устроила грандиозную вечеринку в одном из клубов. Ведущим вечера стал шоумен Константин Кожевников, который поздравил с помолвкой свою подругу и пожелал ей оставаться такой же «огненной женщиной» и продолжать зажигать в том же духе, независимо от того, выйдет она в итоге замуж или нет. От поздравлений участники быстро перешли к горячим танцам под хиты отечественной эстрады и даже раздеваниям.
О будущем муже 67-летней бизнесвумен известно только, что его зовут Василий и он намного младше будущей жены. Копенкина еще летом начала намекать на то, что у нее появился новый бойфренд, оставляя для него таинственные записи на своей странице в Instagram.
При этом некоторые поклонники уверены, что женщина решила показать бывшему мужу Прохору Шаляпину, который недавно сыграл свадьбу с владелицей адвокатской сети из Канады, что она вполне счастлива и не обделена мужским вниманием.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Станислав Садальский резко осудил Прохора Шаляпина за образ жизни «содержанки».
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