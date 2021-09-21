Стилист Руслан Громов назвал лучшие и худшие наряды звезд на «Кинотавре»

Одним из самых неудачных образов «Кинотавра» в этом году стал наряд актрисы Чулпан Хаматовой. Такое мнение в рамках рубрики «ГРОМкий обзор» эксклюзивно для 5-tv.ru озвучил стилист и фотопродюсер Руслан Громов. Стоит отметить, артистку в кремово-белом платье, отсылающем к временам СССР, не сразу узнали даже поклонники. Несмотря на ставку на сдержанность и лаконичность, считает Громов, образ оказался проигрышным.

ТАСС / Феоктистов Дмитрий

«Платье совершенно не подходит актрисе. Оно, во-первых, не самого удачного кроя конкретно для нее, есть ощущение, что платье ей маленькое. Верхняя часть платья сковывает ее, сковывает движения, что видно по фотографиям: актриса немножко сутулая, потому что ей некомфортно. Нижняя часть платья также неправильной длины, пропорции нарушены. Есть ощущение, что это просто платье на коротких ножках…» — отметил стилист.

Не оценил эксперт и наряд Сергея Бурунова, который, видимо, вообще поленился приодеться. Актер он, конечно, востребованный, с плотным графиком и точным до минуты расписанием, но к «Кинотавру», уверен Громов, все же стоило подготовиться лучше. У мероприятия есть определенный протокол и дресс-код, а Бурунов появился в спортивной футболке, джинсах и косухе.

ТАСС / Феоктистов Дмитрий

«Я считаю, что это неуважение в первую очередь к организаторам мероприятия, к его создателям. Надев вместо майки банальную белую рубашку, он исправил бы ситуацию», — добавил стилист.

А вот актриса Екатерина Шпица в белом платье с разрезом, оголяющим талию, заслужила похвалу Руслана Громова. Этот образ — самый подходящий для красной ковровой дорожки — голливудский шик в классическом воплощении. Но макияж артистки стилист счел неудачным. По его мнению, гораздо интереснее выглядел бы более традиционный его вариант, соответствующий наряду — растушеванные стрелки и красная помада. А тот, что выбрала Шпица, только прибавил ей возраста. Зато прическа артистки, отметил Громов, была очень стильной.

ТАСС / Феоктистов Дмитрий

«Мода на ретро-укладку сейчас набирает обороты. Не так давно на одном из мероприятий была Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева с ретро-укладкой. Это сейчас становится неким трендом», — сказал эксперт.

Любовь Толкалина была одной из самых ярких звезд на «Кинотавре» в этом году. Как рассказала сама актриса, она просто влюблена в наряд, который приобрела для мероприятия — это оригинальное платье нью-йоркского бренда, созданной по технологии безотходного производства.

«Объемное платье с элементом спорта в виде капюшона ультрамодного цвета фуксия, который, мне кажется, в этом сезоне взорвал все мировые подиумы. Весьма интересный вариант для ковровой дорожки», — похвалил актрису Руслан Громов.

ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Пока в России обсуждают выходы на красную дорожку «Кинотавра», в упомянутом Нью-Йорке все еще не могут забыть прошедший недавно бал Института костюма Met Gala. Это всегда ожидаемое событие, ведь мировые знаменитости буквально соревнуются в смелости, экстравагантности и умении выглядеть естественно в цепях на голое тело, золотых доспехах, шляпах размером с человека и прочих фэшн-конструкциях.

Ранее 5-tv.ru публиковал самые безумные и ставшие интернет-мемами образы звезд на Met Gala.