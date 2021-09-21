Как провести день осеннего равноденствия, чтобы изменить жизнь к лучшему

В году есть несколько важных с астрологической точки зрения дат, которые считаются датами силы. Одна из них приходится на день осеннего равноденствия. В зависимости от того, какой идет год — обычный или високосный — это может быть 21,22 или 23 сентября.

Как рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская, традиционно 1 февраля в Японии специальное министерство устанавливает точную дату осеннего равноденствия. Но этот особенный день отмечают испокон веков не только в Стране восходящего солнца. Праздник существовал во многих культурах — у славян, друидов, кельтов и язычников он считался одним из самых значимых в году.

«Это тот момент, когда мы подводим итоги: что произошло в нашей жизни за последние полгода. С 20–21 марта по 22 сентября благодарим за все, что дали нам жизнь и Вселенная, и планируем следующие полгода. Очень важно в течении шести дней — с 20 по 26 сентября — прожить это время правильно. Обязательно нужно отметить день осеннего равноденствия, пригласить друзей, гостей и устроить настоящий праздник», — рассказала Никольская.

По словам астролога, на столе обязательно должны быть посуда, украшения и продукты, которые символизируют осень. Оформите гостиную в оранжевых и желтых тонах, приготовьте тыквенный или морковный пирог, который будет главным воплощением урожайного времени. В качестве угощений необходимы также виноград, сезонные овощи и фрукты, мед и вино.

Помимо того очень важно собрать хорошую компанию приятных вам людей. Обязательно пригласите в своей дом близких. Считается, что нехорошо в осеннее равноденствие отказывать людям, даже тем, кто явился без приглашения. С 20 по 26 сентября ваш дом должен быть гостеприимным и открытым.

«К этому дню осеннего равноденствия стоит подвести итоги всего, что у вас было, избавиться от всего, что вас угнетает, отработано и мешает вам, а также запланировать вашу жизнь на ближайшие полгода. Что-либо начинать в день осеннего равноденствия не стоит. Это день, когда надо подумать, что вы будете делать, а потом, спустя пару дней, можете приступать к реализации», — добавила Никольская.

Астролог напомнила, что в хлопотах ни в коем случае нельзя забывать о благодарности щедрой Вселенной за все блага, что она даровала и за все испытания, ставшие важными жизненными уроками.

«Сделайте это, и увидите, как ваша жизнь изменится!» — напутствует эксперт.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз Алены Никольской для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 сентября 2021 года.