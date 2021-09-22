Врач рассказала, насколько эффективна и безопасна «лунная» диета

«Лунная» диета в XXI веке набирает популярность. Сторонники различных теорий влияния спутника Земли на человека нашли прямую зависимость между ним и процессами в организме. Эксперты считают, что при помощи фаз Луны можно избавиться от лишних килограммов и токсинов. Но так ли это на самом деле? В эксклюзивном интервью 5-tv.ru на этот вопрос ответила врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова.

В чем секрет?

Любители экспериментов со внешностью разработали уникальный лунный календарь, согласно которому необходимо питаться. Разобраться в нем нетрудно. Важно запомнить лишь несколько правил и можно начинать худеть!

В день полнолуния, по мнению авторов методики, важно отказаться от пищи. Совсем. Разрешается употреблять только несладкие соки и воду. Когда Луна преходит в фазу убывания, специалисты советуют переключаться на максимально нежирные продукты. При этом возможны даже некоторые послабления.

Так, например, во время диеты разрешается употреблять молоко и иные нежирные молочные продукты. Можно побаловать себя черным хлебом за обедом и ужином, орехами, жареным мясом птицы и овощами на пару.

По словам разработчиков необычной методики похудения, после 18:00 лучше в принципе не есть — не нагружать организм работой перед сном. Зато пить соки без сахара и воду все еще можно. Хоть днем, хоть ночью.

На растущей Луне эксперты советуют сократить размер всех своих порций в два раза. А дозировку воды — увеличить вдвое. Все-таки, человек по большей части состоит из жидкости. И восполнять запасы время от времени необходимо.

Небезопасно!

Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова призналась, что наслышана о новомодной «лунной» диете. Вот только не считает ее чем-то из ряда вон выходящим и уж точно не может отнести ее к полезным методам похудения.

Медик пояснила, что разработчики схемы делали упор все-таки на воду. Вернее, на уровень ее содержания в организме. Идея проста: если Луна может влиять на приливы и отливы в водоемах, значит, и на жизненные процессы человека, связанные с жидкостью, якобы может оказать воздействие. Так думали авторы методики. А настоящие эксперты в области здоровья лишь разводят руками.

«Данная гипотеза является научно необоснованной. Кроме того, она полностью противоречит физиологии организма человека. Процессы жизнедеятельности ни коим образом не связаны с лунными фазами, а лунные фазы не могут способствовать более быстрому снижению веса», — утверждала собеседница 5-tv.ru.

Она опровергла и версию о том, что тип питания «по фазам» помогает выводить шлаки и токсины из организма. Врач уверяет: если внутреннему «я» покажется, что происходит что-то не то, все вредное удалится и отфильтруется само собой. Для этого природой и задуманы печень, поджелудочная железа и другие органы пищеварительной системы.

Эндокринолог подчеркнула, что продукты питания ни коим образом не могут способствовать накоплению вредных веществ, токсинов и шлаков. Так же, как и голодовка в период полнолуния не может способствовать их немедленному выведению.

«Данная диета является полностью необоснованной. Как диетолог, придерживаться ее крайне не рекомендую. Если есть потребность снижения веса либо улучшения самочувствия, следует сделать свой рацион питания сбалансированным. Если это сложно сделать самостоятельно, необходимо обратиться за помощью к специалисту», — заключила Татьяна Филиппова.

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