Гагарина ответила на иск экс-мужа просьбой не быть мстительным и скупым

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Ника Шумерская
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Дмитрий Исхаков подал в суд на исполнительницу хита «Спектакль окончен» из-за отсутствия возможности встречаться с дочерью. Певица привела ему в пример своего сына.

Гагарина ответила на иск экс-мужа просьбой не быть мстительным и скупым

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Певица Полина Гагарина ответила на судебный иск бывшего мужа Дмитрия Исхакова. Экс-супруг подал иск в один столичных судов, добиваясь от артистки законного урегулирования времени общения с детьми: в браке с фотографом Полина родила дочь Мию, также пара воспитывала ее сына Андрея от первого брака. Ранее бывший возлюбленный исполнительницы заявлял в соцсетях, что ему не дают встречаться с родной дочерью.

После подачи иска Гагарина опубликовала пост в своем аккаунте в Instagram, где, без называния имен и фамилий, но используя хештег «читайте между строк», поделилась рассуждениями о том, каким не должен быть настоящий мужчина.

«На премии GQ меня спросили: „Каким не должен быть мужчина?“. Так вот, я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым», — отметила Полина Гагарина.

 
 
 
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Публикация от Polina Gagarina 🇷🇺 (@gagara1987)

При этом в противовес бывшему знаменитость привела сына Андрея, который в свои 13 лет невероятно мудр и принципиален.

«У меня перед глазами настоящий пример доброго, умного, рассудительного мужчины. Сын, надеюсь, с годами ты не растеряешь этих качеств, а приумножишь их», — подчеркнула она.

Как ранее писал 5-tv.ru, Дмитрий Исхаков подал в суд на экс-супругу Полину Гагарину.

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