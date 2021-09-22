Авиаэксперт Кондратенко назвал главный недостаток самолета Ан-26

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 099

Под Хабаровском продолжаются поиски воздушного судна, пропавшего с радаров в среду, 22 сентября.

Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru

Тема:
Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

Главным недостатком самолета Ан-26, аналогичный которому пропал с радаров несколько часов назад под Хабаровском, является так называемый «клевок». В остальном это надежная, неприхотливая и хорошо зарекомендовавшая себя машина, созданная еще в середине 1960-х годов. Об этом 5-tv.ru рассказал авиаэксперт Кирилл Кондратенко.

«Самолет, как и его предшественник Ан-24, достаточно надежен. Единственное, он боится обледенения стабилизатора — у него получается так называемый „клевок“: самолет начинает набирать высоту, а потом срывается на углу атаки. <…> Все подобные самолеты изобилуют такими неприятностями, как обледенение стабилизатора и „клевок“. Но с этим недостатком давно справились, и если на нем не „шалить“, то это достаточно хороший, надежный самолет. Правда, морально он уже устарел», — сказал Кондратенко.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, под Хабаровском ведутся поиски самолета Ан-26, который пропал с радаров несколько часов назад. На его борту находился экипаж из шести человек, осуществлявший в полете проверку систем навигационного радионаблюдения. По предварительной версии, воздушное судно могло столкнуться с высокой сопкой в районе заповедника Хехцир.

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Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском
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