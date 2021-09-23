Волочкова в 16-летие дочери Ариадны показала редкие фото с ней

Анастасия Волочкова по случаю 16-летия своей дочери Ариадны опубликовала в Instagram целую серию ее редких фотографий и написала трогательный поздравительный комментарий.

«Я помню, как 16 лет назад, стоя в Петровском монастыре перед иконой, я выбирала для дочки такое имя. С первых ее шагов я показала ей все виды самых разных направлений: от школ раннего развития, музыки, вокала, спорта, танцев во всех видах до гуманитарных направлений и многого другого, чтобы Ариадна могла сделать свой выбор. Она очень талантливый человек! Я всегда горжусь ее успехами и достижениями. Замечательный она человек и моя гордость!» — расчувствовалась эпатажная танцовщица.

Поклонники присоединились к поздравлениям Анастасии Волочковой в адрес дочери. В комментариях они отметили, что Ариадна такая же красивая и талантливая, как ее мама, и пожелали девушке здоровья и процветания. Впрочем, нашлись злопыхатели, которые и в поздравлении балерины любимой дочери нашли к чему придраться и в чем ее упрекнуть.

«А пост у Анастасии, как всегда: я, я, я»;

«Ваше поздравление смотрится со стороны как хвастовство, что сделано для Ариши, вместо того, чтобы желать ей всего, чего нужно»;

«Поздравление себя любимой, а не дочери»;

«Слава Богу о дочке своей вспомнила. Наконец-то»;

«А куда ей передадите подарок, адрес вы же не знаете? Или в школу придете, как обычно?» — язвят фолловеры, обсуждая пост Волочковой.

Не секрет, что 1 сентября Волочкова явилась на школьную линейку дочери в девятом классе в платье с экстремальным вырезом. Фанаты посчитали, что танцовщица выбрала слишком откровенный наряд для мероприятия. Внешний вид Волочковой не обошла вниманием и светский обозреватель Лена Миро. В своем блоге она высмеяла балерину за то, что та пришла к дочери в школу «полураздетой на потеху ее одноклассникам в пубертате».

Ранее 5-tv.ru писал, что вызывающее поведение Волочковой, по мнению сексолога, может сказаться на психике ее дочери Ариадны. Ольга Кетоева считает, что девочка не просто так предпочла жить с отцом — поведение матери якобы вызывает у нее стыд. Однако через несколько лет она, скорее всего, будет вести себя, как мама, полагает сексолог.