Последнее видео с Главой пермского управления СКР

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Алиса Маркова
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Сергей Сарапульцев был найден мертвым в своем доме в четверг, 23 сентября.

Фото, видео: perm.sledcom.ru; YouTube @Следственный Комитет Российской Федерации

Тема:
Стрельба в университете Перми

Глава пермского управления Следственного комитета найден мертвым. Как стало известно 5-tv.ru от источника в СК, тело Сергея Сарапульцева было обнаружено в его собственном доме в четверг, 23 сентября. Подробности уточняются. Вероятнее всего полковник покончил с собой.

При этом накануне Сарапульцев участвовал в церемонии, когда глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручал знак отличия «За службу закону» инспектору 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми Константину Калинину, который обезвредил стрелявшего в университете. Запись была опубликована на официальном канале ведомства в YouTube.

Следственный Комитет Российской Федерации

Известно, что полковник юстиции Сергей Сарапульцев был назначен руководителем краевого Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю в июле 2018 года сроком на пять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что утром в понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном научно-исследовательском университете 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу по людям. В результате погибли шесть человек, сам Бекмансуров был нейтрализован сотрудником ДПС, который прибыл на вызов. Сейчас злоумышленник находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Накануне стало известно, что врачам пришлось ампутировать ему ногу.

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