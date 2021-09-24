🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 сентября, убывающая Луна в знаке Тельца будет благоприятствовать тем, кто готов к решительным действиям для достижения своих целей. Высока вероятность совершить прорыв в самых разных сферах жизни. Если вы давно искали ответы на терзающие вас вопросы или ждали откровения, сегодня высока вероятность получить их от Вселенной.

♈ Овен

Для вас наступило время прорыва, Овны. Скалы, стоявшие на вашем пути, рушатся, открывая дорогу вперед. Помните, что и путешествие, и пункт назначения одинаково важны. Поблагодарите Вселенную за уроки, которые вы усвоили на этом пути. По ту сторону гор — совершенно новая возможность, которая на шаг приблизит вас к мечте. Удача на вашей стороне. Но будьте бдительны: правильный шаг необходимо сделать в нужное время.

Космический совет: для вас наступило время прорыва.

♉ Телец

Если верить Правилу Трех, то все, что мы вкладываем во Вселенную, возвращается к нам в тройном размере. Итак, начните жить с ощущением радости, любви и изобилия (даже если совсем не испытываете этих чувств). Начните от чистого сердца помогать людям, в первую очередь поблагодарив людей, которые ранее помогли вам. Сегодня ваша цель состоит в том, чтобы стать проводником надежды для окружающих, Тельцы.

Космический совет: начните жить с ощущением радости, любви и изобилия. Даже если для этого нет поводов.

♊ Близнецы

Заставьте ум замолчать - тогда ответы, которые вы ищете, придут к вам. Повторяем: заставьте ум замолчать, и ответы, которые вы ищете, придут к вам. Ваше подсознание работает сверхурочно, чтобы найти правильный путь. Поэтому просто следуйте указаниям, которые приходят из раздела мозга под названием интуиция. Поиск рациональных ответов на вопросы «как» и «почему» – это не то, о чем сейчас нужно беспокоиться.

Космический совет: сегодня доверьтесь своей интуиции.

♋ Рак

Существует тонкая грань между интуицией и паранойей. Легко перепутать одно с другим, когда вы слишком погружены в ситуацию. Так что отойдите на некоторое расстояние. Избегайте принятия важных решений, пока вы не окажетесь в пространстве ясности. Не нервничайте и не накручивайте себя, звезды показывают, что скоро все наладится.

Космический совет: сегодня вам нужно сохранять беспристрастность и объективно смотреть на вещи

♌ Лев

Для вас наступило эмоционально напряженное время, Львы. Старые раны снова начнут кровоточить. С другой стороны, это возможность залечить их раз и навсегда. В ближайшие несколько дней вы будете чувствовать себя уязвимыми и, наоборот, слишком яростными. Примите все эти эмоции, не пытайтесь их заглушить. Но и не идите по пути саморазрушения..

Космический совет: старые раны напомнят о себе. Самое время залечить их раз и навсегда.