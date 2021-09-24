Астролог рассказала, как «Урановский период» кардинально изменит жизнь людей

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 206

Алена Никольская дала совет, как вести себя 24 и 25 сентября, чтобы предопределить судьбу до 2027 года.

Фото, видео: Depositphotos / fredmantel; 5-tv.ru

Луна на небосводе соединится с Ураном 24 и 25 сентября — это важное астрологическое событие, которое может кардинально изменить жизнь некоторых представителей знаков зодиака. О том, какие неожиданности может принести данное явление, рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская.

По словам эксперта, Уран сейчас находится в знаке Тельца, а это значит что Тельцов, Скорпионов, Водолеев и Львов сейчас ждут самые большие изменения в жизни — причем они повлияют на судьбу вплоть до 2027 года

«Для всех представителей знаков зодиаков тоже очень важная планета, потому что мы вошли с вами в Эру Водолея. Кроме этого, для Козерогов и для Водолеев Уран — это планета, которая управляет вашим знаком. В течении ближайших трех лет до 2023 года он будет буквально править нашей жизнью», — пояснила Никольская.

Астролог напомнила, когда Уран только открыли в 1781 году, буквально через несколько лет произошла Французская революция. Однако он может влиять и на революционные перемены в частной жизни.

«В течении 2021–2022 годов у нас с вами Уран будет в квадратуре к Сатурну. Это значит, что мы должны быть гибкими, уметь менять ситуацию и подстраиваться под ситуацию. Если вы будете зависать в какой-то истории и быть очень жесткими, то к сожалению, Уран приведет к тому, что будет большая и болезненная смена или изменения в вашей судьбе», — поделилась эксперт.

Когда появляется ощущение, что какая-либо ситуация в жизни начинает устаревать или уходить из-под контроля, стоит изменить взгляд на нее.

«Тогда Уран уберет то, что не нужно и добавит вам независимость, легкость, свободу, гениальных идей. Уран отвечает за инсайты в нашей жизни», — подчеркнула Никольская.

Уран, находясь в созвездии Тельца, может влиять на финансовую сферу, а также на стереотипы о красоте и отношениях в семье. Кроме того, отвечает за изменения в высоких технологиях.

«Если вы выбираете профессию для себя или для своего ребенка, обратите внимание на все, что связано с новыми направлениями. Например, биоинженерия, какие-то вообще, которые связаны с наукой — она будет играть главную скрипку — а также все, что будет связанно с космосом, IT-сферой», — посоветовала эксперт.

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О каких партнерах мечтают знаки зодиака вопреки гороскопам

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