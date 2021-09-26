Хаос ретроградного Меркурия: астропрогноз на неделю с 27 сентября по 3 октября

С 27 сентября по 18 октября на Земле будет властвовать коварный ретроградный Меркурий, который буквально перевернет жизнь вверх тормашками, предупреждает астролог Алена Никольская. По словам эксперта, ближайшие семь дней для многих будут особенно сложными, так как на пути к цели препятствия начнут появляться одно за другим.

«Эта неделя у нас с вами пройдет под знаком ретроградного Меркурия. Прямо с понедельника Меркурий начинает пятиться, а это значит, что все дела у нас немножечко подвиснут. Все вопросы, которые связаны с общением, коммуникацией, переездами, поездками, подписанием договоров, любой информацией вдруг начинают как-то зависать», — пояснила эксперт.

По словам Никольской, в период с 23 сентября по 3 октября нужно быть готовым ко всему: если планируете на эти дни важные переговоры, сделки, любые другие ответственные дела, будьте готовы к тому, что все пойдет не по вашему сценарию. Более того, разгадать замысел высших сил будет просто невозможно — такой хаос вносит в привычный порядок вещей ретроградное движение Меркурия.

«Например, человек решил отправиться на деловую встречу. И вот он уже собрался, оделся, сел в машину, тронулся, проехал полпути и вспомнил: „Боже мой! Я же забыл самую важную папку с документами, без которых эта встреча совершенно бессмысленна!“. Он стал возвращаться домой и попал в пробку. Пока стоял в пробке, нервничал и думал, что все пропало, вдруг раздался звонок — партнер отменил встречу», — так описала астролог обычную для ретро-этапа Меркурия ситуацию.

Однако беспокоиться сильно не стоит. Важно подготовиться, постараться всегда иметь под рукой запасной план на случай экстренных ситуаций. В остальном — бояться нечего, так как крупных провалов и действительно опасных ловушек Меркурий устраивать не станет. Пуст с некоторым опозданием и после череды испытаний, но финал все же будет позитивным.

В ближайшие семь дней, добавила Никольская, в общем хаосе многие смогут совершить удивительные открытия. Пока одно не получается, будет срабатывать другое. Найдутся давно утерянные вещи, произойдут встречи с важными людьми из прошлого, появится новый опыт в отношениях. Нет худа без добра, как говорится!

«Соберитесь, помните, что несмотря на разные непредсказуемости, все хорошо закончится. Но в это время нужно быть более внимательными. Терпения вам!» — заключила эксперт.

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