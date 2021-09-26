Основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет

В возрасте 72 лет скончался основатель, басист и вокалист британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Об этом сообщили в Twitter представители работавшей с музыкантом независимой звукозаписывающей компании Barrel and Squidger records.

«C грустью делимся новостью об уходе из жизни ушел легенды Status Quo Алана Ланкастера. Для нас было большой честью сотрудничать с ним в последние годы. Наши соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром, спи спокойно», — сказано в сообщении.

Один из близких друзей покойного — журналист Крейг Беннетт — на своей странице в соцсети рассказал, что Ланкастер умер в своем доме в Сиднее в окружении семьи. По словам Беннетта, рокер страдал рассеянным склерозом, упорно боролся с болезнью и несмотря на нее выходил на сцену. Пока мог сделать это физически.

Twitter @Chief_Squidger

Алан Ланкастер родился в Лондоне, увлекался музыкой с детства. В 1962 году вместе с другом Фрэнсисом Росси играл в школьном оркестре, вскоре ребята организовали первую группу. Репетировали в своих комнатах, играли в местных спортклубах. Позже к приятелям присоединился Джон Коглан, и появился коллектив Status Quo, ставший известным далеко за пределами Англии.

Общий тираж проданных пластинок группы превышает 110 миллионов копий. По числу ставшими хитами альбомов их обгоняют только Rolling Stones Мика Джаггера и Кита Ричардса. Ланкастер покинул прославившую его команду в 1985 году, переехал в Австралию и собрал коллектив The Bombers. В 2013-2014 он принял участие в концертном туре на время воссоединившегося оригинального состава Status Quo.

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