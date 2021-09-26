Песков рассказал, кто обеспечивал безопасность Путина на отдыхе в тайге

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Виктория Андреева
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Президент РФ провел в Сибири несколько дней. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверил, что даже дикие животные не страшны главе государства.

Песков рассказал, кто обеспечивал безопасность Путина на отдыхе в тайге

Фото: ТАСС / Дружинин Алексей

В начале сентября президент РФ Владимир Путин провел несколько дней в сибирской тайге. Это хоть и можно считать небольшим отпуском, однако фактически руководить страной глава ни на минуту не прекращал. Также не оставляли работу и его телохранители. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, безопасность лидера обеспечивалась круглосуточно.

«Безопасностью президента занимаются постоянно те, кому это положено», — заметил государственный деятель, отвечая на вопрос Владимира Соловьева.

Когда же телеведущий поинтересовался, как быть с дикой фауной в тайге, пресс-секретарь президента улыбнулся и немедленно уточнил.

«Дикая природа есть дикая природа, ее никто не может обуздать. Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» — заметил Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин отправился на отдых в тайгу с главой Минобороны Сергеем Шойгу после выступления на площадках Восточного экономического форума (ВЭФ). Президент РФ и министр гуляли по горам, рыбачили, катались на катере и вездеходе. Небольшое видео с отдыха уже опубликовано пресс-службой российского лидера.

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