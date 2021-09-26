Цыганщина: дизайнеры освистали дорогой ремонт в квартире Валерии и Пригожина

Певица Валерия опубликовала забавное видео в Instagram и нарвалась на неприятные «комплименты». Звезда показала, как супруг-продюсер Иосиф Пригожин старательно убирается дома, но все обратили внимание интерьер жилища, а не на смысл ролика. Профессиональные дизайнеры высмеяли «цыганский шик» представителей шоу-бизнеса.

Эксперт по стилю Ольга Ким призналась, что ее шокировал выбор отделки для звездного дома. Она констатировала: ремонт получился запредельно дорогим, но совершенно безвкусным. Дизайнер отметила, что в декоре пола и потолка угадывается стиль арт-деко. Однако все остальное превалирует и получается «каша».

«Слишком много цвета, не свойственного данному стилю. На мой взгляд, лишним является рисунок на стенах и колоннах, выполненный из мрамора. Он повторяет рисунок пола, чем нивелирует доминантность основного акцента. Стоимость отделки запредельная. Не менее 100 тысяч рублей за квадратный метр», — уверяла специалист в беседе с PopCornNews.

Ее поддержала и другой дизайнер — Алена Санаева. Девушка заметила, что ремонт в жилище Валерии и Пригожина выглядит нелепо из-за устаревших аксессуаров и мебели, в частности. В тканях, обивке, отделке шкафов, стен, пола и потолка она увидела моду начала 2000-х.

«Видно, что ремонт сделан давно — тренды 15-летней давности. Интерьер эпатажный и старомодный одновременно», — констатировала коллега Ким.

Instagram @valeriya

Впрочем, не все поклонники звездной пары согласны с мнением профессионалов. В комментариях под видео Валерии можно найти лестные отзывы об интерьере. Некоторые фолловеры четы признаются, что мечтали бы жить в таких апартаментах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Валерия и Иосиф Пригожин не могут позволить себе дом в Подмосковье.