Поклонники поздравляют Меган Маркл с третьей беременностью

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Оксана Тарасова
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На последних фото, сделанных во время выступления герцогини Сассекской и ее супруга принца Гарри на Global Citizen Live в Нью-Йорке фанаты разглядели округлившийся живот.

Поклонники поздравляют Меган Маркл с третьей беременностью

Фото: ТАСС / Zuma

Супруга принца Гарри Меган Маркл, по мнению поклонников, снова беременна. О том, что в семье герцогов Сассекских вскоре может появиться третий ребенок, заговорили после выступления четы в Нью-Йорке. Пара приняла участие в Global Citizen Live — 24-часовом шоу, в эфире которого обсуждалась важность вакцинации от коронавируса.

Маркл появилась на мероприятии в коротком белом платье прямого кроя, под которым, тщательно рассмотрев распространенные прессой фото, фанаты разглядели округлившийся животик. На снимках герцогиня выглядит набравшей пару килограммов, что утвердило пользователей сети в мысли о беременности окончательно — и знаменитость тут же стали поздравлять с грядущим пополнением.

 
 
 
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Герцогиня Сассекская родила принцу Гарри первенца по имени Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор в 2019 году, в 2021-м на свет появилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Девочку назвали в честь королевы Елизаветы II. Лилибет — ее домашнее ласковое прозвище. О том, что семья Сассексов вскоре станет еще больше, официальных заявлений не поступало.

Что касается поездки в Нью-Йорк, Гарри и Меган даже из этого официального визита смогли сделать шоу. Всюду за ними следовали видеооператор и фотограф, а к одежде принца был прикреплен микрофон. Как оказалось, пара снимает документальный фильм для Netflix о своей жизни. Еще осенью прошлого года Сассекские подписали со стриминговым сервисом многомиллионный контракт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, и-за чего Елизавета II подает в суд на принца Гарри и Меган Маркл.

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