Друг назвал причину ухода Ширвиндта из театра: «Это ужасно!»
Летом гениальному актеру и режиссеру исполнилось 87 лет. Он мужественно поборол COVID, но организм так и не смог полностью восстановиться.
Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
Актер Юрий Горин прокомментировал уход народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра сатиры. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru близкий друг гения сообщил, что тот собирался сделать это еще несколько лет назад. Окончательное решение было принято после тяжелой болезни.
«Он давно собирался уходить, потому что плохо себя чувствует — 87 лет, он болеет. Он считает, что не может выполнять свои обязанности. Это, конечно, ужасно, но тем не менее», — с сожалением заметил Горин.
Товарищ Ширвиндта сообщил, что в последний раз общался с ним приблизительно три дня назад. В разговоре худрук театра обмолвился, что больше не в силах управлять огромной организацией, решать проблемы и вопросы. Сейчас ему хочется просто отдохнуть.
«Он сказал: „Я же не кокетничаю, я действительно болею. Меня не отпускают доктора“. Сегодня его заявление об уходе было подписано», — сказал Юрий Горин.
А в заключение добавил, что имя нового худрука будет объявлено в самое ближайшее время. Решать вопрос будут московские власти.
Александр Ширвиндт возглавлял Театр сатиры с 2000 года. Он заменил Валентина Плучека, который также был вынужден отказаться от должности из-за проблем со здоровьем. Есть предположение, что преемником Ширвиндта будет режиссер Сергей Газаров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что победивший коронавирус Александр Ширвиндт впервые задумался о смерти.
Читайте также
87%
-0.35 85.04
-0.64
Нашли ошибку?