Друг назвал причину ухода Ширвиндта из театра: «Это ужасно!»

Актер Юрий Горин прокомментировал уход народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра сатиры. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru близкий друг гения сообщил, что тот собирался сделать это еще несколько лет назад. Окончательное решение было принято после тяжелой болезни.

«Он давно собирался уходить, потому что плохо себя чувствует — 87 лет, он болеет. Он считает, что не может выполнять свои обязанности. Это, конечно, ужасно, но тем не менее», — с сожалением заметил Горин.

Товарищ Ширвиндта сообщил, что в последний раз общался с ним приблизительно три дня назад. В разговоре худрук театра обмолвился, что больше не в силах управлять огромной организацией, решать проблемы и вопросы. Сейчас ему хочется просто отдохнуть.

«Он сказал: „Я же не кокетничаю, я действительно болею. Меня не отпускают доктора“. Сегодня его заявление об уходе было подписано», — сказал Юрий Горин.

А в заключение добавил, что имя нового худрука будет объявлено в самое ближайшее время. Решать вопрос будут московские власти.

Александр Ширвиндт возглавлял Театр сатиры с 2000 года. Он заменил Валентина Плучека, который также был вынужден отказаться от должности из-за проблем со здоровьем. Есть предположение, что преемником Ширвиндта будет режиссер Сергей Газаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что победивший коронавирус Александр Ширвиндт впервые задумался о смерти.