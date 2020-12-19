«Коплю силы для собственной панихиды»: Ширвиндт задумался о смерти
Недавно худрук Московского театра сатиры перенес коронавирус.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт после перенесенного коронавируса заговорил о скорой смерти. Свои мысли об уходе из этого мира в загробный 86-летний актер озвучил в шоу «Еще не Познер».
Передачу посвятили воспоминаниям Ширвиндта о событиях разных лет. Вспомнили многих выдающихся артистов, а затем перешли к более серьезным моментам.
«Что будет после смерти?» — спросил его ведущий программы Николай Солодников.
«Чьей?» — иронично задал ответный вопрос артист.
Как оказалось, об уходе Александр Ширвиндт думает уже некоторое время. Они с женой тяжело перенесли коронавирус, а недавно скончались несколько его коллег и друзей. Среди почивших был и близкий товарищ артиста — Михаил Жванецкий.
О смерти сатирика художественный руководитель Московского театра сатиры сказал с некоторыми нотками цинизма и иронии.
«А вообще — вот похоронили Михаила Михайловича. Мистическое дело, Жванецкий такая мощная фигура: это ж надо помереть в карантин, только для того, чтобы не лежать на сцене и не слушать плач, — поведал Ширвиндт. — Он должен был стоять на сцене и слушать смех. Исхитрился».
Сам актер предпочитает такие церемонии прощания не посещать. Мысли о собственной смерти вызывают у него странные ощущения.
«Я придумал, что охладел к кладбищам, — сказал он. — Я коплю силы для собственной панихиды».
Поклонники звезды были рады увидеть его на YouTube.
«Как хочется, чтобы А. Ширвиндт был всегда! Один из символов ушедшей эпохи и уходящего поколения»;
«Многие лета Александру Анатольевичу! Какой гость, какой подарок»;
«Это наши последние из могикан… Дай Бог здоровья!» — написали они в комментариях.
В 2020 году скончались немало пожилых знаменитостей. Среди последних утрат — актер Валентин Гафт, который умер после долгой борьбы с последствиями инсульта.
Ранее 5-tv.ru писал, что умер работавший с Джигарханяном и Гафтом каскадер и актер Александр Массарский.
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