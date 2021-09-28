Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл детали смерти музыканта, певца и композитора Владимира Мигули, которого считают наставником Игоря Крутого. По его словам, со знаменитостью незадолго до смерти произошла криминальная история.

В 90-е у Мигули случился конфликт с мафией. В 1994 году неизвестные попытались отобрать его офис на Старом Арбате в Москве и подожгли квартиру. Позже злоумышленники подложили бомбу в его машину — тогда погиб водитель артиста. Самого Мигулю оглушило, а переживания о случившемся затем подкосили его здоровье.

«У него случилась страшная болезнь, неизлечимая. Он потом очень мучился. Великий потрясающий композитор, исполнитель, тишайший, интеллигентнейший», — рассказал Сергей в интервью BLITZ+.

kino-teatr.ru / You

Мигуля скончался в 1996 году вследствие бокового амиотрофического склероза — неврологического заболевания, которое приводит к полной атрофии мышц. Ему было всего 50 лет. Он запомнился сотрудничеством с Софией Ротару, Михаилом Боярским, Валерием Ободзинским, ВИА «Земляне», ВИА «Самоцветы», ВИА «Пламя». Именно Мигуля сочинил музыку к хиту «Трава у дома», который сделали гимном российской космонавтики.

Как писал 5-tv.ru, ранее Игорь Крутой рассказал о первом разговоре с внебрачным сыном.