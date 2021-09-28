Найден мертвым пропавший в Свердловской области солдат-срочник

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Светлана Шевченко
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20-летний военнослужащий ушел в неизвестном направлении накануне вечером.

Найден мертвым пропавший в Свердловской области солдат-срочник

Фото: Depositphotos / rachwal

Пропавший накануне в Свердловской области солдат-срочник найден мертвым. Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, 20-летний военнослужащий получил смертельный удар током, когда попытался забраться на опору ЛЭП.

«Находившийся в лесу военнослужащий предпринял попытку взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током. Личное оружие найдено», — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжает работу специальная комиссия, которая должна выяснить все обстоятельства.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 20-летний Иван Катлинский за 15 минут до исчезновения отпросился у старшего, после чего о нем не было информации. С ним был автомат без боеприпасов, который обнаружили в десяти километрах от места дислокации войска в лесу. Основной версией считалось, что молодой человек заблудился.

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