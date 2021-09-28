Жорин опроверг слухи об отмене концертов Моргенштерна «по настоянию родителей»

В сети появились слухи о том, что родительские комитеты добились отмены концертного тура Алишера Моргенштерна по России. Рэперу якобы запретили выступать в Новосибирске, Хабаровске, Орле, Краснодаре и Владивостоке из-за «негативного влияния на молодежь». В эксклюзивном интервью 5-tv.ru адвокат музыканта Сергей Жорин прокомментировал ситуацию.

Концерты — это законно

Юрист подчеркнул, что все вышесказанное не является правдой. Он напомнил: Моргенштерн свободный человек, ведущий творческую деятельность в рамках законов России. Именно поэтому никто не может запретить ему петь песни и выступать на публике. Хотя многие очень об этом мечтают.

«Появилось большое количество организаций и активных граждан, которые предъявляют те или иные претензии Моргенштерну, требуют запретить его песни. Прежде всего это было связано с минувшими выборами, которые закончились, и вместе с окончанием выборной гонки большее количество активистов куда-то испарились», — заметил Жорин.

Звездный адвокат добавил, что вместе с исчезновением большинства активистов появились и так называемые «родительские комитеты», которые поставили перед собой задачу «убрать» рэпера отовсюду. Вот только они не понимают, что добиться результата не получится. Если все законно — за что наказывать и запрещать творить?

«Деятельность Алишера не запрещена и даже не ограничена. Свою деятельность он ведет в строгом соответствии с законом, и запретить ему заниматься творческой деятельностью никто не может. Действительно, некоторые выступления отменяются, но не по причине того, что он якобы что-то пропагандирует, а по обстоятельствам, связанным с режимом повышенной готовности, пандемией и так далее», — объяснил юрист.

Адвокат Алишера Моргенштерна также добавил, что ни одного официального отказа в проведении мероприятия рэпером получено не было. Действительно, руководители некоторых площадок перестраховываются и на словах говорят, что не пустят музыканта выступать. Однако никаких веских оснований на то не предъявляют и предъявить не могут.

«Во-первых, они не выдают нам официальные ответы, отказы, тем самым лишая нас права обжаловать это в суде. Ну а во-вторых, эти отказы не связаны деятельностью Моргенштерна: они на словах заявляют, что это связано с пандемией. Каких-либо официальных процессуальных, судебных документов о запрете его деятельности нет», — еще раз отметил Сергей Жорин.

Представитель Моргенштерна заявил, что вопрос с необоснованными отказами будет решаться в правовом поле. Ну а пока фанаты рэпера могут «выдохнуть» — кумира им никто не запретит любить и слушать.

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