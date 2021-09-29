Коня на скаку остановит: как по линиям на руке узнать, что вы — идеальная жена
Хиромантам стоит лишь взглянуть на руку, как они сразу определят, сможете ли вы стать отличной хозяйкой и верной женой.
Фото: Depositphotos / ridofranz
Как доказать своему возлюбленному, что именно вы — та единственная и неповторимая? — Просто покажите ему свою руку: хироманты уверяют, что линии на ладони раскроют ваш ангельский характер и способность окружить любовью и заботой мужа и детей.
Смотрим на ладонь и находим на ней признаки идеальной̆ жены.
1. Указательный̆ палец длиннее безымянного
Выдающийся указующий перст — признак женственности. Однако, если на нежной ручке указательный̆ — короче безымянного, не стоит обманываться: повышен тестостерон и, значит, не избежать характера с элементами мужского поведения, проявлением силы и воли.
2. Кольцо Соломона
Такая линия делает женщину мудрой, наделяя ее внушительной силой мысли. С ее помощью она способна и готова всегда поддержать своего любимого.
3. Крест под указательным пальцем
Определенно — знак настоящего счастья в браке.
4. Пояс Венеры
Этот изгиб говорит о том, что девушка чувственна, сексуальна, эмоциональна, у нее отлично развита интуиция и что она — творческий человек.
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5. Линии Самаритян
Хорошо очерченная линия свидетельствует о большой душевной теплоте женщины и ее готовности сострадать ближнему.
6. Линия привязанности
Одна линия на торце ладони поведает о том, что в жизни женщины будет только одна настоящая любовь. Вертикальные линии расскажут о количестве детей.
7. Изогнутая линия головы
Небольшой изгиб линии головы наделяет слабый пол философским взглядом на вещи и творческими способностями.
8. Островная линия семьи
Если она идет без разрывов и дополнительных секущих линий, то означает, что семья будет благополучной — хорошей̆ и полной.
9. Линия партнера
Прямая линия партнера, без разрывов, без крестов и секущих комет предрекает вам отличного мужа
10. Линия кармы в виде зерна
Если линия кармы напоминает большое рисовое зернышко, это выдаст секрет, что у женщины — хорошая карма благочестия, а ее благоверный тоже ее получит.
11. Верхний браслет без разрывов
Если верхний браслет не имеет разрывов и не поднимается на ладонь, это укажет на то, что девушка фертильная и от нее родятся здоровые наследники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по руке узнать, станет ли ваш мужчина хорошим мужем и отцом.
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