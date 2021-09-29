Коня на скаку остановит: как по линиям на руке узнать, что вы — идеальная жена

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Ника Шумерская
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Хиромантам стоит лишь взглянуть на руку, как они сразу определят, сможете ли вы стать отличной хозяйкой и верной женой.

Коня на скаку остановит: как по линиям на руке узнать, что вы — идеальная жена

Фото: Depositphotos / ridofranz

Как доказать своему возлюбленному, что именно вы — та единственная и неповторимая? — Просто покажите ему свою руку: хироманты уверяют, что линии на ладони раскроют ваш ангельский характер и способность окружить любовью и заботой мужа и детей.

Смотрим на ладонь и находим на ней признаки идеальной̆ жены.

1. Указательный̆ палец длиннее безымянного   

Выдающийся указующий перст — признак женственности. Однако, если на нежной ручке указательный̆ — короче безымянного, не стоит обманываться: повышен тестостерон и, значит, не избежать характера с элементами мужского поведения, проявлением силы и воли.

2. Кольцо Соломона

Такая линия делает женщину мудрой, наделяя ее внушительной силой мысли. С ее помощью она способна и готова всегда поддержать своего любимого.

3. Крест под указательным пальцем

Определенно — знак настоящего счастья в браке.

4. Пояс Венеры

Этот изгиб говорит о том, что девушка чувственна, сексуальна, эмоциональна, у нее отлично развита интуиция и что она — творческий человек.

 
 
 
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Публикация от ХИРОМАНТИЯ 🤲 ~ Чтение по рукам (@hiromant.rudakov)

5. Линии Самаритян

Хорошо очерченная линия свидетельствует о большой душевной теплоте женщины и ее готовности сострадать ближнему.

6. Линия привязанности

Одна линия на торце ладони поведает о том, что в жизни женщины будет только одна настоящая любовь. Вертикальные линии расскажут о количестве детей.

7. Изогнутая линия головы

Небольшой изгиб линии головы наделяет слабый пол философским взглядом на вещи и творческими способностями.

8. Островная линия семьи

Если она идет без разрывов и дополнительных секущих линий, то означает, что семья будет благополучной — хорошей̆ и полной.

9. Линия партнера

Прямая линия партнера, без разрывов, без крестов и секущих комет предрекает вам отличного мужа

10. Линия кармы в виде зерна

Если линия кармы напоминает большое рисовое зернышко, это выдаст секрет, что у женщины — хорошая карма благочестия, а ее благоверный тоже ее получит.

11. Верхний браслет без разрывов

Если верхний браслет не имеет разрывов и не поднимается на ладонь, это укажет на то, что девушка фертильная и от нее родятся здоровые наследники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по руке узнать, станет ли ваш мужчина хорошим мужем и отцом.

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