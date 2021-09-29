Не объелся груш: какие линии на ладони расскажут, что перед вами — надежный муж

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Ника Шумерская
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Хироманты уверены, что по руке можно узнать, насколько вы семейный человек.

Не объелся груш: какие линии на ладони расскажут, что перед вами — надежный муж

Фото: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

Найти надежного семьянина — непростая задача. Многие, очаровавшись молодым человеком, не подозревают, какие черти водятся в омуте любви и быстро идут под венец. В результате велик процент разводов, когда женщина вдруг обнаруживает, что ей достался некачественный, подпорченный «фрукт» — безответственный, безынициативный, инфантильный да к тому же еще неравнодушный, но не к вам, а к алкоголю, мужчина. Как не ошибиться с выбором и найти того самого, единственного? — Хироманты уверены, что линии на ладони расскажут, сможет ли ваш возлюбленный стать хорошим мужем и отцом.

Какие знаки встречаются на руке хорошего мужа?

1. Линии Самаритян

Посмотрите на бугорок под мизинцем: если там от четырех до восьми вертикальных линий, знайте — перед вами очень добрый и отзывчивый человек, корысть — не его удел, он легко идет на благородные поступки.

2. Линия Меркурия 

Линия Меркурия, или линия здоровья и бизнеса — это прямая линия, которая проходит от нижней части ладони к мизинцу. Если линия прямая, однородная и без разрывов, то это говорит о том, что ваш знакомый — человек с отменным здоровьем, способный обеспечивать себя самостоятельно. Двойная линия Меркурия свидетельствует о невероятной удаче, особенно если мужчина реализует себя согласно своему предназначению. Однако если у вашего избранника двойная линия Меркурия, ему может понадобиться ваша помощь, чтобы определиться с призванием по жизни, и тогда успех и процветание гарантированы.

 
 
 
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Публикация от ХИРОМАНТИЯ 🤲 ~ Чтение по рукам (@hiromant.rudakov)

3. Линия Сатурна 

Прямая линия судьбы, или Сатурна, если она к тому же и без разрывов и не заходит на сам палец, подскажет вам, что этот человек уверенно пройдет по судьбе и будет постоянно при деньгах. Кстати, бизнесмены — частые обладатели прямой и без разрывов линии Сатурна. 

4. Линия сердца

Если конец линии сердца — между средним и указательным пальцем, это свидетельство гармонии в отношениях с прекрасным полом.

Однако стоит насторожиться, если линия склоняется к среднему пальцу: перед вами потенциальный ходок налево, ему свойственная легкомысленность при выборе подруги. Если же линия больше склоняется к указательному пальцу, опасайтесь повышенного уровня ожиданий к женщинам: он ждет только идеальную особу. 

5. Линия амбиций (успеха)

Если от линии жизни поднимается небольшой отросток к указательному пальцу, будьте уверены в том, что перед вами — мужчина с амбициями, к которому рано или поздно придет успех. 

6. Денежный треугольник

Денежный треугольник образуется в результате пересечения трех линий: линии головы, линии судьбы и линии Меркурия. Правильная, без разрывов, фигура треугольника свидетельствует о наличии кармы благочестия. Такой знак на руке — признак богатого мужчины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по руке узнать, что вам мужчина изменяет.

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