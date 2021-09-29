Наталья Штурм: Где-то заплакала Ирина Шейк. Ее «материал» обошелся бы дешевле

Известная певица броско высказалась о главной теме последних недель — суррогатном материнстве Наташи Королевой.

Певица и писательница Наталья Штурм броско высказалась о суррогатном материнстве музыкальной исполнительницы Наташи Королевой на своей странице Instagram. Сегодня она разбирается в «мутной» истории знаменитости в одном из телевизионных ток-шоу.

«Где-то заплакала Ирина Шейк. Ее „материал“ и то обошелся бы дешевле. Но таких щедрых как Наташа-сеятель клеток в мире мало…», — пишет Штурм.

Непонятно откуда столько негатива в адрес Королевой. Многие комментаторы отмечают, что Штурм слишком смело оценивает чужие органы и откуда-то вообще знает, сколько стоят яйцеклетки звезд. Хотя, вероятно, уже давно не такая популярная знаменитость решила поднять себе шум за счет актуального скандала, а ведь на ток-шоу она, скорее всего, будет в массовке. А иначе, откуда столько самомнения?

«Зависть берет, что не вашу яйцеклетку так дорого купили?» — спрашивают ее комментаторы.

«Ну конечно же!» — отвечает Наталья.

В сентябре на программе Леры Кудрявцевой Наташа Королева призналась, что пару лет назад она пожертвовала свою яйцеклетку другу-гею. В награду радостный отец заплатил певице 50 биткоинов (По нынешнему курсу это чуть больше 175 миллионов рублей). Певица рассказала, что в 2020 году уже виделась с ребенком и что никаких ДНК-тестов делать не надо, ведь ребенок так похож на Королеву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж певицы Сергей Глушко может легко отсудить свою «тайную дочь».