От дамы с дюн: Вайкуле придумала для худеющей Пугачевой сладкую «диету»

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Виктория Андреева
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Лайма Вайкуле предложила худеющей Алле Пугачевой сладкую «диету»

Фото, видео: Instagram @laima_vaikule_official

Известная певица устроила праздник Примадонне российской эстрады. Леди поужинали в замке вкуснейшими десертами.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева обожает проводить время в окружении друзей. Во время пандемии она сильно скучала по гостям, зато теперь может собирать компании хоть каждый день. Впервые за долгое время к ней наведалась певица Лайма Вайкуле. И, конечно, не с пустыми руками.

В Instagram латвийская звезда опубликовала забавный ролик, где врывается в особняк Пугачевой с большими коробками. Она ищет свою «даму с дюн» по длинным коридорам, затем бросается в объятия и рекламирует подарки.

«От дамы с дюн — тебе! У нас сейчас диета, поэтому — диетическое питание! Только, только…» — заинтриговала фанатов Вайкуле.

«Только пирожные! Сегодня можно!» — тут же перебила подругу Алла Борисовна.

Вошедший в зал супруг Примадонны Максим Галкин от неожиданности даже схватился за сердце. Но потом решил не мешать милому общению «дам с дюн», находящихся на сладкой «диете».

Instagram @laima_vaikule_official

Поклонники заметили, что 72-летней Пугачевой с ее изящной фигуркой даже миллион конфет и пирожных не повредят. Они позавидовали «сказочной дружбе» селебрити и пожелали им приятного аппетита.

«Суперледи! Просто огонь!»

«Какие же вы классные! Лайма, спасибо за позитив!»

«Алла может себе позволить — посмотрите, какая стройная!»

«Девчонки хоть куда! Хорошего вечера!» — комментировали ролик фолловеры звезд.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на каких диетах на самом деле сидят Лайма Вайкуле и Алла Пугачева и как им удается выглядеть шикарно в солидном возрасте.

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