Похоронили тихо, в узком кругу: как выглядит могила звезды «Универа» Глушкова

Актер, продюсер и сценарист скончался в ночь с 24 на 25 сентября от остановки сердца.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места захоронения актера, продюсера и сценариста Константина Глушкова на Алабушевском кладбище Зеленограда. Его похороны прошли здесь 28 сентября, а скончался кинодеятель несколькими днями ранее от остановки сердца.

На кадрах видна скромная могила с деревянным крестом и несколькими венками. Со слов работников кладбища, Глушкова похоронили тихо, «как простого мужика».

«Иногда у обычных людей похороны помпезнее проходят. Вон вчера генерала хоронили: автобусов, машин понаехало. А тут вообще почти никого, хотя, вроде, актер», — рассказал смотритель погоста 5-tv.ru.

В свою очередь организатор похоронного ритуала сообщил, что на погребении Глушкова присутствовали только его сын и близкие родственники, а на оформление документов и вовсе приезжали одни агенты, даже родных не было.

5-tv.ru

Выпускник ГИТИСа Константин Глушков дебютировал на экранах в 1991 году. На его счету более сотни работ в кино — «Универ», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Зорге», «Мент в законе», «Между нами девочками», «Марьина роща», «Август. Восьмого», «Солдаты» и многие другие. Актер был лауреатом премии ТЭФИ в качестве ведущего телевизионной программы «Лукоморье».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, о смерти Константина Глушкова СМИ сообщили 29 сентября, на следующий день после его похорон. Актер скоропостижно скончался в ночь с 24 на 25 сентября в реанимации от остановки сердца. Ему было 57 лет.