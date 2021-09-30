Похоронили тихо, в узком кругу: как выглядит могила звезды «Универа» Глушкова

|
Алексей Хитров
Эксклюзив 2 890

Опубликовано видео с места захоронения звезды «Универа» Константина Глушкова

Фото, видео: 5-tv.ru

Актер, продюсер и сценарист скончался в ночь с 24 на 25 сентября от остановки сердца.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места захоронения актера, продюсера и сценариста Константина Глушкова на Алабушевском кладбище Зеленограда. Его похороны прошли здесь 28 сентября, а скончался кинодеятель несколькими днями ранее от остановки сердца.

На кадрах видна скромная могила с деревянным крестом и несколькими венками. Со слов работников кладбища, Глушкова похоронили тихо, «как простого мужика».

«Иногда у обычных людей похороны помпезнее проходят. Вон вчера генерала хоронили: автобусов, машин понаехало. А тут вообще почти никого, хотя, вроде, актер», — рассказал смотритель погоста 5-tv.ru.

В свою очередь организатор похоронного ритуала сообщил, что на погребении Глушкова присутствовали только его сын и близкие родственники, а на оформление документов и вовсе приезжали одни агенты, даже родных не было.

5-tv.ru

Выпускник ГИТИСа Константин Глушков дебютировал на экранах в 1991 году. На его счету более сотни работ в кино — «Универ», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Зорге», «Мент в законе», «Между нами девочками», «Марьина роща», «Август. Восьмого», «Солдаты» и многие другие. Актер был лауреатом премии ТЭФИ в качестве ведущего телевизионной программы «Лукоморье».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, о смерти Константина Глушкова СМИ сообщили 29 сентября, на следующий день после его похорон. Актер скоропостижно скончался в ночь с 24 на 25 сентября в реанимации от остановки сердца. Ему было 57 лет.

+10° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
72.66
-0.10 84.31
-0.57
Шанс изменить будущее! Совет дня на четверг, 30 сентября, по системе Бацз...

Последние новости

15:39
МВД и СК ищет убийцу трех студенток: главное о преступлении под Оренбургом
15:18
Рэпер Птаха потерял «бедовую» подругу Кокорина и Мамаева Екатерину Бобкову
15:10
Понасенков ответил на слухи о романе с Боней: «Не знаю такого словосочетания»
15:05
Крыша жилого дома вспыхнула на юге Тюмени
15:01
Украина намерена выйти на прямые переговоры Путина и Зеленского к концу года
14:38
Похоронили тихо, в узком кругу: как выглядит могила звезды «Универа» Глушкова

Сейчас читают

Убегала босиком: тело одной из убитых студенток под Оренбургом нашли на улице
Как по дате рождения узнать свою карму и искупить грехи прошлого
Семь главных планет: как небесные тела влияют на человека в каждый день недели
Художница Багирова разбилась на байке в Таиланде, предсказав свою гибель

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака