Андрей Губин гниет заживо из-за страшного заболевания: Хочу умереть побыстрее

Кумир девяностых и нулевых признался, что готов к смерти — такой исход лучше, чем ежедневно терпеть боль.

Андрей Губин рассказал о своей болезни и желании умереть — в интервью радио «Комсомольская Правда» он признался, что ждет смерти спокойно.

У артиста диагностировали тяжелое неврологическое заболевание — левостороннюю прозопалгию. Губин признался, что чувствует боль ежедневно и «буквально гниет заживо».

Артист очень переживает, что из-за болезни у него начали выпадать зубы — он даже начал шепелявить. Губин посетовал на то, что ему придется ходить со вставными зубами до конца жизни.

Смерть он ждет со спокойной обреченностью, и сожалеет лишь о том, что лучшие дни жизни остались позади.

«Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо», — размышляет он.

Губин сравнил себя с великомучеником, предложив желающим сравнить фотографии себя молодого и себя нынешнего.

Instagram @gubin_andrey__

«Вот вы думаете, великомученики, они где-то там, Серафим Саровский или что-то такое? Вот перед вами великомученик, его зовут Андрюша Губин», — восклицает артист.

Причиной заболевания он считает свое спортивное прошлое — до начала музыкальной карьеры Губин успел получить множество травм. Стресс, он сам заявляет, ни при чем.

Но и стрессов в его жизни достаточно. По его словам, постоянное внимание и жизненные неурядицы, так же как и непроходящая боль, мешают сосредоточиться на творчестве. Соседи, последние несколько лет ремонтирующие все подряд, вынудили его переехать, в спортзале портят вещи, назойливые журналисты пишут, что певец спился и потерял облик.

«Не могу не влюбиться, ничего. Я не говорю, что я воздушный ангел и все такое, но не надо из меня делать наркомана!» — попросил Губин.

Почти все свое состояние кумир девяностых и нулевых потратил на лечение от болезни, но не добился почти никаких результатов — ранее 5-tv.ru приводил слова Стаса Ярушина, объяснившего, как и сколько Губин зарабатывает сегодня.