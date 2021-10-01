Спящий враг: Как передаваемая от голубей смертельная болезнь медленно губит человека

Оказалось, что заигрывание с самыми популярными птицами всех городских парков может обернуться катастрофой.

Доподлинно известно, что голуби в Петербурге и ближайших областных пригородах заражены опасной для человека бактерией. Это выявила проверка Россельхознадзора. Тесный контакт с птицами, например, кормление, может вызвать орнитоз — в тяжелых случаях смертельное, но и в целом опасное заболевание.

Вызывает поражение легких, печени, селезенки, возможен менингит. Самое опасное, что на ранней стадии орнитоз проявляется как обычный насморк — узнал Сергей Хайдаров.

Парки где гуляют сердобольные горожане для голубей словно обжорные ряды. За все то время, что голуби живут в городах, они получили неоднозначную репутацию. Кто-то называет их птицами мира, а кто — «летучими крысами». И на это есть сразу несколько причин. Голуби так же любят искать себе пищу на помойках и, как следствие, могут быть переносчиками десятка инфекционных заболеваний.

Исследователи из ветлаборатории выяснили, что такая забота о голубях может привести к тяжелому заболеванию — орнитозу. Возбудитель вируса нашли во всех пяти пробах голубиного помета, которые взяли в разных частях Петербурга. Поэтому птичья трапеза для человека может закончиться лихорадкой, интоксикацией, поражением легких и центральной нервной системы. Причем зараженный и не догадывается, что причиной недуга — это голуби.

«Ну вот собственно одна из опасностей, что это заболевание маскируется под обычное инфекционное заболевание, под обычную простуду, и можно это опустить, вот он может переходить в хроническую форму, если неправильно диагностировали, если у человека слабый иммунитет, то есть он может стать хроническим», — пояснил семейный врач Александр Александров.

Петербуржец Иван Петрович один из главных спонсоров пернатых в своем районе. Когда он в парке, у голубей пир. В то, что эти птицы разносят болезни, он не верит.

У Александра Репкина с голубями вообще — особая связь. Но теперь столь тесные отношения придется пересмотреть. Новости про вирус для хозяина голубятни — призыв к обороне. Заболей одна птица и со всеми 30 бакинскими высоколетными придется прощаться.

Орнитологи полагают: пора сделать жизнь городских птиц менее комфортной. Есть и радикальные предложения — вообще уничтожить всех голубей. Уж слишком опасным стало соседство с ними.

«В большинстве городов их численность намного больше, чем должно быть. Особи из города не улетают, благодаря этому инфекции в их среде гуляют», — отметил орнитолог, кандидат биологических наук Антон Барановский.

Регулировать численность пернатых пытаются во многих странах. В Таиланде их запретили кормить. А в Бельгии кормят — но с добавками контрацептивов, чтоб не множились. В канадском торонто за попытку угостить голубя оштрафуют. Зоозащитники переживают, что пернатых уморят голодом и протестуют под лозунгом «курлы-курлы».

В России ввести ограничения до сих пор еще не удавалось. Только в Магадане мэр запретил было кормить голубей, но прокуратура отменила распоряжение. На стороне градоначальника оказались только коммунальщики, которые устали отмывать тротуары и памятники. Теперь его поддержали бы и врачи.