«Зачем умерла Татьяна?»: Миро назвала свою версию причины смерти жены Шаляпина

Ранее сообщалось, что через два месяца после свадьбы избранница артиста Татьяна Клаудия Дэвис скончалась, не справившись с последствиями коронавируса.

Блогер Лена Миро озвучила истинную причину смерти жены певца Прохора Шаляпина — канадской предпринимательницы-миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис. По мнению светской сплетницы, есть в этой трагедии некий мистический подтекст, своеобразная логика судьбы, которая сработала как для артиста, так и для его столь рано скончавшейся супруги.

Несмотря на повод, Миро не постеснялась в присущей ей язвительной форме высмеять трогательные слова и обещание вечной любви, которые посвятил усопшей вдовец. Она непрозрачно намекнула на неискренность и меркантильность музыканта, которого даже рядом не было, пока Дэвис отчаянно боролась с коронавирусной инфекцией. Женщина умерла в американской клинике, в то время как ее благоверный находился в Москве.

«Напомню хронологию событий. 31 июля состоялась свадьба. Через неделю богатая Танюша заболела коронавирусом. Прохор улетел в Россию от заразы подальше, а сегодня к ночи жены не стало. Кому достанутся миллионы покойной, пока неизвестно», — пишет Миро.

По мнению блогера, есть две причины, по которым могла умереть Дэвис. Первая — чтобы Шаляпин получил наследство и прекратил неуемный поиск благодетельниц. Тогда остаток жизни он сможет провести, оплакивая утрату. Или отдыхая на «вырученные» от короткого брака деньги. Ведь он сам не раз заявлял, что работать должны женщины, пока он предается удовольствиям и празднует жизнь.

«Второй ответ сложнее — есть такая народная мудрость: дай человеку все, чего он желает, и ты его погубишь. Вот дали Танюше Прошку, а она возьми да умри. А теперь вот и Прошке дали то, чего он любит. Соболезнуйте», — заключила Лена Миро.

По мнению блогера, справится с горем утраты Шаляпин только в новых отношениях. К слову, на горизонте уже появилась его бывшая состоятельная жена Лариса Копенкина с соболезнованиями. Убитый известием о смерти супруги певец тем временем рассказывает о своем несчастье журналистам, а звездные адвокаты уже оценивают размер наследства, которое он может получить.

Полетит ли Шаляпин проститься с женой в Америку, где она умерла, или в Канаду, где ее дом, неизвестно. Бросившему любимую женщину в больнице исполнителю Миро не советует тратить драгоценные силы на поездки, ведь главное для него уже произошло.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, близкий друг Прохора Шаляпина рассказал, почему певец не сможет проститься с супругой.