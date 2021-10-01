Близкий друг Шаляпина рассказал, почему певец не сможет проститься с женой
По его словам, скончавшуюся от последствий коронавируса Татьяну Дэвис кремируют.
Фото: Instagram @shalyapin_official
Накануне стало известно, что Татьяна Дэвис, с которой Прохор Шаляпин сыграл роскошную свадьбу в Лас-Вегасе в июле этого года, скончалась в больнице. Девушка заболела коронавирусом вскоре после торжества и болезнь быстро прогрессировала.
Актер Георгий Кирьянов, который был свидетелем на свадьбе Прохора и Татьяны, рассказал, почему певец не сможет проститься с женой.
По словам артиста, очень тяжело осознавать, что жены Прохора больше нет, ведь совсем недавно гости на их свадьбе поднимали бокалы за здоровье молодых.
«Мы все надеялись на лучшее и ждали, что вот-вот и мы вновь все встретимся, но увы. Прохор сообщил мне об этой ужасной новости в числе первых. Я всеми силами старался и стараюсь поддерживать его. Ему сейчас ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше. Однако на этом ужасные новости не заканчиваются. Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу», — рассказал Георгий изданию StarHit.ru.
По его словам, скончавшуюся от последствий коронавируса жену Шаляпина кремируют.
О смерти супруги Прохор Шаляпин сообщил накануне на своей странице в Instagram. Печальное известие певец сопроводил трогательными стихами о своей возлюбленной.
Все коллеги по творческому цеху, а также близкие и друзья певца выражают ему свои соболезнования и выражают надежду, что он справиться с тяжелой утратой.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Наталья Штурм рассказала о череде несчастий в жизни Шаляпина.
- 1 окт
- Штурм рассказала о череде несчастий в жизни Шаляпина: «Смерть рядом с ним стояла»
- 1 окт
- Таролог объяснила мистическую череду смертей вокруг Шаляпина его кармой
- 1 окт
- Дейнега заступилась перед хейтерами за Шаляпина после смерти жены
- 1 окт
- Штурм рассказала о последнем разговоре с женой Шаляпина перед госпитализацией
- 1 окт
- Калашникова назвала главные ошибки умершей жены Шаляпина при борьбе с COVID
- 30 сент
- Жорин оценил возможность Шаляпина претендовать на наследство жены-миллионерши: «Наступило бинго?»
- 30 сент
- Шаляпин высказался о смерти о жены: «Ее родители не заслужили такого испытания»
- 30 сент
- История любви Шаляпина и Дэвис: «Татьяна — моя первая настоящая жена»
- 30 сент
- Штурм посоветовала Шаляпину сходить в церковь после смерти жены: «Какая-то мистика»
- 30 сент
- Скончалась жена Прохора Шаляпина: «День погас»
Читайте также
87%
-0.10 84.31
-0.57
Нашли ошибку?