Близкий друг Шаляпина рассказал, почему певец не сможет проститься с женой

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Надежда Квашенко
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По его словам, скончавшуюся от последствий коронавируса Татьяну Дэвис кремируют.

Близкий друг Шаляпина рассказал, почему певец не сможет проститься с женой

Фото: Instagram @shalyapin_official

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Накануне стало известно, что Татьяна Дэвис, с которой Прохор Шаляпин сыграл роскошную свадьбу в Лас-Вегасе в июле этого года, скончалась в больнице. Девушка заболела коронавирусом вскоре после торжества и болезнь быстро прогрессировала.

Актер Георгий Кирьянов, который был свидетелем на свадьбе Прохора и Татьяны, рассказал, почему певец не сможет проститься с женой.

По словам артиста, очень тяжело осознавать, что жены Прохора больше нет, ведь совсем недавно гости на их свадьбе поднимали бокалы за здоровье молодых.

«Мы все надеялись на лучшее и ждали, что вот-вот и мы вновь все встретимся, но увы. Прохор сообщил мне об этой ужасной новости в числе первых. Я всеми силами старался и стараюсь поддерживать его. Ему сейчас ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше. Однако на этом ужасные новости не заканчиваются. Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу», — рассказал Георгий изданию StarHit.ru.

По его словам, скончавшуюся от последствий коронавируса жену Шаляпина кремируют.

О смерти супруги Прохор Шаляпин сообщил накануне на своей странице в Instagram. Печальное известие певец сопроводил трогательными стихами о своей возлюбленной.

Все коллеги по творческому цеху, а также близкие и друзья певца выражают ему свои соболезнования и выражают надежду, что он справиться с тяжелой утратой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Наталья Штурм рассказала о череде несчастий в жизни Шаляпина.

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