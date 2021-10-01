Саакашвили доигрался?! В Батуми собирается колонна военной техники!

В грузинском городе Батуми собирается военная техника. Это демонстрирует видео, попавшее в интернет от независимого журналиста. На нем длинная колонна военной техники движется по дороге в сторону.

На самих машинах красуется надпись «Police», что может свидетельствовать только то, что правоохранительные органы задумали большую специальную операцию. Ранее бывший глава Грузии в своих социальных сетях рассказал о своем возвращении на родину.

«Вот мой Батуми», — гласит запись Саакашвили.

После этого МВД провело проверку и пришло к выводу, что в Грузии экс-президент еще не был. Эту информацию подтверждает и более раннее сообщение Саакашвили, где он рассказывает о своих планах посетить выборы в Грузии, которые состоятся второго октября.

Экс-глава грузинского народа преследуется по закону 2013 года. Собственно, с этого года он и находится в бегах на Украине. Грузинское правительство не раз пыталось объявить экс-президента в международный розыск, но их попытки не увенчались успехом. Все благодаря его дислокации на территории Незалежной.

Михаила Саакашвили обвиняют в умышленном причинении тяжкому вреду здоровья депутату, растрате более девяти миллионов лари (местной валюты) на собственные нужды, за то, что не он не выступил свидетелем в деле о насильственном разгоне протестной акции.