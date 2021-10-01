Король шпагата: Самый сильный человек России вслед за сестрой умер от COVID-19

Человек-легенда, как его называли, установил в общей сложности 26 мировых рекордов.

Самый сильный человек России Владимир Синеглазов умер от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщает LipetskMedia.ru.

По данным издания, после госпитализации он несколько дней находился в коме в реанимации. Накануне от COVID-19 умерла его сестра.

Человек-легенде, как его называли, был 61 год. Он установил в общей сложности 26 мировых рекордов. За что его признали самым сильным человеком России, а в Европе еще и «королем шпагата». Поклонники шутили, что Ван Дамму такое и не снилось. Он мог поднимать 90-килограмовые гири, находясь в растяжке.

«Каждое мое выступление — это поход за пределы человеческих возможностей», — признавался в интервью Владимир.

РИА Новости / Сергей Субботин

К слову, к этому он пришел, благодаря спору с другом, который утверждал, что шпагат является уделом спортсменов и детей, что и побудило Синеглазова заняться растяжкой. Тяжеловес утверждал, что главное в шпагате психология. Он разработал методику, которая позволяет сесть на него в любом возрасте. Но свое ноу-хау он отказался продавать, заявив, что пока достойной цены ему не предложили.

Силовым видам он посвятил около тридцати лет. Его способности были развиты до невероятных масштабов, а спортивные снаряды изготовлялись на заказ, так как выходили за рамки привычных норм весов для спортсменов.

Десять лет назад у него стали появляться первые признаки нарушения здоровья и ему пришлось завершить карьеру. Он стал жаловаться на разрушения суставов ног.