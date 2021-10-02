Лена Ленина заявила, что экс-подруги Шаляпина пиарятся на его горе: «Позволяют себе жесть»

Среди бывших коллег и знакомых Прохора Шаляпина нашлось немало тех, кто заступился за него перед хейтерами после смерти жены Татьяны Девис. Так, друга решила поддержать Лена Ленина. На своей странице в Instagram модель разместила пост, в котором обвинила бывших возлюбленных Шаляпина в пиаре на его трагедии. Конкретных имен девушка предпочла не называть.

«Большое горе. Но градус дебильных комментариев зашкаливает, бывшие наперебой пиарятся и некоторые даже позволяют себе жесть», — возмутилась Лена Ленина.

В продолжение поста модель призвала всех вакцинироваться, чтобы не повторить трагическую историю.

Instagram @lenaleninaofficial

Среди ее подписчиков нашлось много единомышленников, которые вступились за овдовевшего Шаляпина и пожелали ему сил и терпения.

«Жаль Татьяну и Прохора, такой парень хороший, а ему так не везет».

«Он правда убит горем».

«Господи, люди, ну почему вы такие злые?! Человек умер, у людей горе, пишут что попало, демагоги», — писали здравомыслящие комментаторы.

Супруга Шаляпина заболела вскоре после свадьбы. Вместе с ней с коронавирусом были госпитализированы и ее родители. Шаляпин рассказывал, что лечение в США стоит не малых денег. Сам он избежал заражения, так как вовремя вакцинировался.