Лена Ленина заявила, что экс-подруги Шаляпина пиарятся на его горе: «Позволяют себе жесть»
Потерявший жену певец места себе не находит, а все только и норовят его уколоть, уверенна модель.
Фото, видео: Instagram @lenaleninaofficial, @shalyapin_official
Среди бывших коллег и знакомых Прохора Шаляпина нашлось немало тех, кто заступился за него перед хейтерами после смерти жены Татьяны Девис. Так, друга решила поддержать Лена Ленина. На своей странице в Instagram модель разместила пост, в котором обвинила бывших возлюбленных Шаляпина в пиаре на его трагедии. Конкретных имен девушка предпочла не называть.
«Большое горе. Но градус дебильных комментариев зашкаливает, бывшие наперебой пиарятся и некоторые даже позволяют себе жесть», — возмутилась Лена Ленина.
В продолжение поста модель призвала всех вакцинироваться, чтобы не повторить трагическую историю.
Среди ее подписчиков нашлось много единомышленников, которые вступились за овдовевшего Шаляпина и пожелали ему сил и терпения.
«Жаль Татьяну и Прохора, такой парень хороший, а ему так не везет».
«Он правда убит горем».
«Господи, люди, ну почему вы такие злые?! Человек умер, у людей горе, пишут что попало, демагоги», — писали здравомыслящие комментаторы.
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