Лена Ленина заявила, что экс-подруги Шаляпина пиарятся на его горе: «Позволяют себе жесть»

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Карина Бернтгольц
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Потерявший жену певец места себе не находит, а все только и норовят его уколоть, уверенна модель.

Фото, видео: Instagram @lenaleninaofficial, @shalyapin_official

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Среди бывших коллег и знакомых Прохора Шаляпина нашлось немало тех, кто заступился за него перед хейтерами после смерти жены Татьяны Девис. Так, друга решила поддержать Лена Ленина. На своей странице в Instagram модель разместила пост, в котором обвинила бывших возлюбленных Шаляпина в пиаре на его трагедии. Конкретных имен девушка предпочла не называть.

«Большое горе. Но градус дебильных комментариев зашкаливает, бывшие наперебой пиарятся и некоторые даже позволяют себе жесть», — возмутилась Лена Ленина.

В продолжение поста модель призвала всех вакцинироваться, чтобы не повторить трагическую историю.

Instagram @lenaleninaofficial

Среди ее подписчиков нашлось много единомышленников, которые вступились за овдовевшего Шаляпина и пожелали ему сил и терпения.

«Жаль Татьяну и Прохора, такой парень хороший, а ему так не везет».

«Он правда убит горем».

«Господи, люди, ну почему вы такие злые?! Человек умер, у людей горе, пишут что попало, демагоги», — писали здравомыслящие комментаторы.

Супруга Шаляпина заболела вскоре после свадьбы. Вместе с ней с коронавирусом были госпитализированы и ее родители. Шаляпин рассказывал, что лечение в США стоит не малых денег. Сам он избежал заражения, так как вовремя вакцинировался.

Прохор был вынужден вернуться в Россию по рабочим вопросам, однако продолжал справляться о состоянии жены по телефону и надеялся на благополучный исход. Однако несмотря на все усилия врачей, спасти бизнесвумен из Канады не удалось.

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