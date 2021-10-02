Прохору все возрасты покорны: Любимые женщины и громкие романы Шаляпина

Публика наперебой обсуждает трагедию Прохора Шаляпина — спустя два месяца после свадьбы скончалась его супруга, канадская предпринимательница Татьяна Клаудия Дэвис. Она не справилась с последствиями коронавируса. По словам близких артиста, тот не сможет даже попрощаться с возлюбленной — из-за опасного диагноза женщину кремируют, а прах передадут ее родителям в Канаду. На фоне громкого известия невольно вспоминаются и другие романы Шаляпина, которые объединяет одно свойство: каждый был сопряжен со скандалом и проходил под пристальным вниманием прессы.

Алла Пеняева

Instagram @shalyapin_official

Как рассказывал журналистам сам Прохор Шаляпин, первая женщина много старше появилась у него в возрасте 18 лет. Это была состоятельная дама Алла Пеняева. Об их отношениях известно мало, но певец настаивает, что женился на ней. Брак продлился недолго, несмотря на дорогие подарки и совместные путешествия, женщина не удержала рядом молодого исполнителя. Тем не менее до сих пор бывших супругов связывает теплая дружба, Шаляпин часто навещает Пеняеву, делится совместными фотографиями.

Лариса Копенкина

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Между первым и вторым браком артист встречался с моделью и певицей Аделиной Шариповой, некоторое время солировавшей в группе «Тутси». Но в ЗАГС певец повел не ее, а бизнесвумен Ларису Копенкину. Помимо финансового положения она славится энергичностью и жизнерадостностью, с удовольствием пробует себя на сцене и в других амплуа, живет с задором, что уж говорить о страстных поцелуях с Шаляпиным на публике, которые заставляли краснеть всех вокруг! И все это при разнице в возрасте в 28 лет. Развод спустя полтора года роскошной и полной развлечений жизни произошел, когда телеведущая Анна Калашникова заявила, что беременна от Шаляпина.

Анна Калашникова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Копенкина изменника не простила, а он стал жить с матерью будущего наследника, к слову, ровесницей. С яркой блондинкой, как рассказывали сами звезды, певец познакомился в секс-шопе, где Калашникова участвовала в съемках. После этого пара стала часто появляться вместе, а на дне рождения исполнитель впервые поцеловал красотку. В том, что родившийся весной 2015 года мальчик — сын Шаляпина, не сомневался, казалось, никто. Однако в эфире одного из ток-шоу был проведен ДНК-тест, и оказалось, что у девушки был роман с другим мужчиной, и отцом является он, а не певец. Свадьбу пришлось отменить.

Татьяна Гудзева

Instagram @tati_milli

От скандала с Калашниковой Шаляпин отдыхал в объятьях Татьяны Гудзевой. Роман завязался скоротечный, и очень скоро артист снова собрался жениться. Однако и эта блондинка обманула доверчивого вечного жениха. Выяснилось, что ей не 27, как сама говорила, а 40 лет, кроме того, женщина скрыла от суженого 14-летнюю дочь. Мало того, еще и изменяла! Этот факт подтвердил нанятый Шаляпиным адвокат. По традиции в прямом эфире шли разборки, отношения были разрушены. Гудзева тоже заявляла о ребенке от исполнителя, но и это родство не подтвердилось.

Виталина Цымбалюк-Романовская

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

С экс-супругой покойного актера Армена Джигарханяна Шаляпин познакомился на ток-шоу. Поначалу их стали видеть вместе как приятелей, позже влюбленные перестали скрывать свои отношения. И хотя публика воспринимала этот роман как пиар-ход, что был на пользу обоим, Цымбалюк-Романовская разорвала отношения. Она заявила, что Шаляпин только играет в любовь, что живет ради выступлений на телевидении и скандалов, в которых ей участвовать неинтересно. Стоит отметить, пианистка не поверила даже известию о смерти Татьяны Дэвис — сочла, что артист запросто мог выдумать все ради хайпа.

Татьяна Клаудия Дэвис

Instagram @shalyapin_official

Последняя возлюбленная певца была владелицей сети адвокатских офисов в Канаде. Ей было 42, Шаляпину 37 — не самая большая разница. Ухаживала за избранником скорее она — дорогими подарками, путешествиями и всевозможными развлечениями. Все было, как любит Прохор: женщина работает, а он отдыхает. Свадьбу сыграли в Лас-Вегасе. Но вскоре после торжества Дэвис заболела. Супруг провел с ней несколько дней в американской больнице, после чего уехал в Россию. Предпринимательница была введена в кому, из которой уже не вышла. О кончине любимой Шаляпин рассказал подписчикам в соцсетях.

Практически со всеми пассиями музыкант расходился громко, но потом ему удавалось помириться и остаться в добрых отношениях. С бывшими он встречается часто, рассказывает о них фанатам. Так же и они — каждая выразила свои соболезнования в связи с утратой и призвала поддержать вдовца. Однако, как ранее писал 5-tv.ru, писательница Лена Ленина считает, что экс-подруги лишь пиарятся за его счет и позволяют себе недопустимое поведение.