Взорвался в воздухе: видео огненной аварии со спорткаром Аudi R8 в Москве

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 616

Огненную аварию со спорткаром Аudi R8 в Москве зафиксировали уличные камеры

Фото, видео: Depositphotos / bettorodrigues; 5-tv.ru

Предварительно, за рулем мог находиться владелец иномарки, 21-летний житель Петербурга Роман Марнов.

Огненная авария со спорткаром Аudi R8 на улице Нижние Мневники в Москве зафиксировали уличные камеры. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На них видно, что автомобиль практически взорвался в воздухе, подлетев над разделителем на несколько метров. Предварительно, за рулем мог находится владелец иномарки, 21-летний житель Петербурга Роман Марнов. Информация уточняется. Так как от спорткара остались только угольки, то личность водителя еще не установлена.

Как сообщалось ранее, автомобиль въехал в столб и загорелся.

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Взорвался в воздухе: видео огненной аварии со спорткаром Аudi R8 в Москве

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