Да здравствует матриархат: 6 научных факторов превосходства женщин над мужчинами

Мужчины и женщины очень разные, с этим не поспоришь. Не говорят, что первые с Марса, а вторые — с Венеры. И хотя распространено мнение, что мужчины превосходят женщин физически и в уме, все чаще раскрываются научно подтвержденные факты, говорящие об обратном. Итак, дамы, в борьбе за равенство полов, а может, и некоторый перевес появились новые аргументы! По словам эксперта центра сексуального и семейного воспитания Елизаветы Трубелиной, приведенные ниже пункты подтверждены медицинскими исследованиями, а со статистикой, как известно, спорить очень трудно.

Мужчинам сложнее справляться со стрессом

Тот факт, что представители сильного (называем по привычке) пола более хрупкие, чем их вторые половинки, доказали британские ученые. Они провели исследование, в ходе которого в одинаковой мере на тех и на других воздействовали стрессовые ситуации.

«Результат поразил: хоть мужчины и кажутся жесткими, в данном случае женщины были намного стрессоустойчивей. Около 70% мужчин очень испугались и начали паниковать в то время как процент вторых оказался всего 43. Исследование было проведено как с детьми, так и со взрослыми, и результат по мере взросления так и не поменялся», — рассказала Трубелина.

Выходит, что в эмоциональной крепости и умении держать себя в руках господа дамам проиграли. Единственное, что пока позволяет им позиционировать себя иначе — умение скрывать свои чувства и притворяться храбрецами. Не всем, конечно, но, судя по выводам британцев, большинству.

Женщины лучше умеют общаться

Прекрасный пол за историю своего существования овладел речевыми навыками куда лучше «марсиан». Девушки лучше выражают мысли и точнее воспринимают услышанное и прочитанное. Да, принято считать, что за девчачьей болтовней не таится никакого глубокого смысла, но, если верить экспертам, выходит, что этим мифом мужчины маскируют неумение слушать. Я же говорила, воскликнут сейчас некоторые дамы! И правильно сделают!

Женщины умнее мужчин

Не все дамы — интеллектуалки. Безусловно, сейчас не утверждается, что остальные — недалекие создания. Просто статистически IQ красавиц выше, чем их спутников жизни.

«Мы часто слышим про многих ученых мужчин, которые набирали баллы по тесту от 120 до 190. Это достаточно высокий результат. Но на самом деле женщины имеют более высокий уровень IQ в сравнении с мужчинами. Так, писательница Мерлин де саван набрала целых 228 баллов, что почти в два раза больше чем у Альберта Эйнштейна», — заявляет собеседница 5-tv.ru.

Женщины лучше водят машину

Тут наверняка разгорится спор! Не зря же все анекдоты про блондинку за рулем, а не про блондина! А может, снова тайный сговор плохих водителей? Тем не менее, так называемый слабый пол гораздо внимательнее, аккуратнее и надежнее в качестве шоферов.

«Норвежские ученые провели эксперимент, в котором взяли мужчин и женщин как с разным опытом вождения, так и с разным возрастом. Вывод очень поразил: чаще всего именно мужчины провоцируют ДТП. Авария — это последствие невнимательности, а мужчины составили больший процент по рассеянности в сравнении с женщинами», — говорит Трубелина.

Женщины — более страстные любовницы

О хрупкости драгоценных парней было упомянуто выше. Этот же фактор срабатывает и в отношении дел постельно-любовных. Многие моменты останавливают их, не дают раскрепоститься и вытворять безумства, о которых мечтают избранницы. Даже любовницу завести для них — кошмарный стресс и повод для вечны переживаний, в то время, как умелая обольстительница может иметь нескольких не знающих друг о друге партнеров. Нет, здесь не никто не восхищается неверностью — только гипотетической возможностью иметь силы на массу сексуальных приключений.

«Мужчины, если имеют любовницу, все равно когда-то раскроются: она ему надоест, и он начнет понимать, что сделал ошибку, хоть и поздно. Даже в постели сильный пол зачастую ведет себя достаточно нежно и аккуратно в то время как слабый хочет грубости и резкости. Также женщинам проще завоевать расположение и затащит в постель», — добавила эксперт.

Женщины легче справляются с болезнями

Лучше примера, чем рядовое ОРВИ, не найти. Если парни с температурой тела в 37 градусов начинают обзванивать родственников, чтобы на всякий случай попрощаться и распорядиться наследством, то девушки при 39-ти бегают по магазинам — распродажу из-за простуди же никто не отменит! Дело в силе иммунитета, и дамы тут опять побеждают.

«Если говорить о мышцах, то у мужчин их больше, и даже несмотря на это при одинаковых тренировках женщина будет сильнее. Это забавно», — подмечает Трубелина.

Подводя итоги, можно смело заявить, что хоть женщин и зовут слабым полом, даже научные изыскания говорят об обратном. Безусловно, есть области, в которых мужчины пользуются признанным превосходством, но стоит ли устраивать соревнование? Вдруг окажется, что не так их и много? Неспроста современные женщины добиваются равенства в правах и возможностях, ведь это раньше жили по традициям, а сейчас живут — по факту.

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