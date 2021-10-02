Умер парализованный 20 лет назад звезда фильма «Визит к Минотавру» Дубовский

Его актерскую карьеру 20 лет назад оборвал инсульт, в результате которого артист долгие годы был прикован к постели.

В Москве на 65-м году жизни скончался актер театра и кино Андрей Дубовский. Об этом в Facebook сообщил его коллега Андрей Заводюк. Причина смерти не уточняется.

Статный темноволосый красавец был обожаем поклонницами. Его роли в советских картинах всегда привлекали внимание зрителей.

Выпускник ГИТИСа, с 1980 по 1987 год артист играл на сцене Центрального академического театра Советской Армии, в 1988-м его приняли в труппу театра имени Пушкина.

В кино Дубовский дебютировал в 1979 году. Широкую известность он приобрел благодаря роли Джузеппе Страдивари в детективном сериале «Визит к Минотавру», снятом в 1987 году по мотивам одноименного романа братьев Вайнеров.

Также актер сыграл лорда Джулиана Уэйда в «Одиссее капитана Блада» и Миллезимо в «Тайнах дворцовых переворотов».

Всего на счету артиста 17 киноролей в таких фильмах, как «Ватага «Семи ветров», «Маленькие трагедии», «Любовью за любовь», «Город над головой», «Первая любовь», «Палата номер шесть».

Facebook /Андрей Заводюк

В 1990-х годах Дубовский снимался в фильме «Страна глухих» и сериале «Графиня де Монсоро».

Однако блестящая карьера Андрея Дубовского оборвалась из-за серьезных проблем со здоровьем. В 44 года у актера случился инсульт, в результате которого его парализовало. Несмотря на попытки лечения, двигательные функции так и не удалось восстановить. Так болезнь поставила крест на актерской профессии Дубовского.

В последние годы своей жизни большую часть времени он проводил, лежа в кровати в своей небольшой квартире на юге Москвы. Ранее телеканал НТВ рассказывал, что бывшей звезде советского кино едва хватало денег на еду и лекарства.

Дату и место прощания с актером объявят позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что скончался актер из сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич.