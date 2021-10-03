Коронавирус поразил оба легких: что известно о состоянии Ларисы Гузеевой

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Оксана Тарасова
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В течение недели 62-летняя актриса борется с инфекцией в стенах госпиталя в Коммунарке.

Коронавирус поразил оба легких: что известно о состоянии Ларисы Гузеевой

Фото: www.globallookpress.com /Pravda Komsomolskaya

У госпитализированной актрисы Ларисы Гузеевой диагностировано поражение 7% обоих легких. Об этом журналистам рассказал источник из окружения знаменитости. По его словам, об улучшении состояния артистки речи пока не идет.

О том, что Гузеева попала в больницу с коронавирусом, стало известно 27 сентября. Бригада скорой помощи доставила ее в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Сообщалось, что кашель и высокая температура у звезды появились после путешествия в Крым. Артистка прошла ряд ПЦР-тестов на COVID-19, и один из них показал положительный результат. Актрисе назначили консервативное лечение и дыхательную гимнастику.

«Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус, естественно, остался… Поражены оба легких на 7%. Это мало, но с каждым днем показатель растет», — заявляет информатор сайта KP.RU.

Сама Гузеева тем не менее находит в себе силы на общение с поклонниками. Она сняла видео для соцсетей с установкой капельницы и обратилась к аудитории с предупреждением. Артистка призвала россиян не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, не обниматься и не целоваться друг с другом, ведь именно так зараза и передается.

Кроме прочего Гузеева попросила не беспокоить ее и семью звонками и расспросами о самочувствии. Звезда отметила, что болезнь — это очень интимно, а она не Сталин, чтобы всей стране докладываться о своем состоянии. Актриса попросила оставить ее в покое, ведь и без постоянного обсуждения недуга в прессе боится за свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Гузеева отказалась от переливания плазмы донора с антителами к COVID-19.

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