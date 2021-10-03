Изуродованное тело женщины без глаз обнаружено в лесополосе под Петербургом
Убитую обнаружили две девочки, гулявшие по карьеру близ деревни Мяглово.
Фото: Depositphotos / jhandersen
Изуродованное тело женщины, пережившей мучительные пытки и избиение, было найдено в лесополосе близ местечка Карьер-Мяглово в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Лежащий под деревом труп заметили две девочки: убитая лежала на спине, рот был открыт, руки — сложены замком на животе. Дети побоялись подойти, подумали, что человеку плохо и обратились к проезжавшему мимо на велосипеде взрослому.
Мужчина подошел ближе и увидел, что женщина мертва. Она была одета в куртку и брюки, но велосипедист разглядел трупные пятна на руках и шее. Самым пугающим оказалось то, что неизвестный мучитель извлек глазные яблоки своей жертвы. Личность истерзанной жительницы Ленобласти установить пока не удалось.
Прибывшие на место по вызову правоохранители выяснили, что смерть, вероятнее всего, была насильственной, истинную причину установят судебно-медицинские эксперты после ряда исследований.
Гематома на шее указывает на вероятное удушение, травмированные запястья говорят, что женщину связывали, у нее также сломана нижняя челюсть. Судя по всему, пыткам она подвергалась в другом месте, после чего тело выбросили в лесу. Криминалисты направили биоматериалы и фрагменты одежды на экспертизу, в УМВД по Всеволожскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком убийстве трех студенток медколледжа в городе Гая Оренбургской области. За помощь в поиске подозреваемого правоохранители объявили награду в миллион рублей. С помощью ДНК-теста была установлена его личность: ранее судимого жителя соседнего города Орска ищут по ориентировкам.
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