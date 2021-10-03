Изуродованное тело женщины без глаз обнаружено в лесополосе под Петербургом

Изуродованное тело женщины, пережившей мучительные пытки и избиение, было найдено в лесополосе близ местечка Карьер-Мяглово в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Лежащий под деревом труп заметили две девочки: убитая лежала на спине, рот был открыт, руки — сложены замком на животе. Дети побоялись подойти, подумали, что человеку плохо и обратились к проезжавшему мимо на велосипеде взрослому.

Мужчина подошел ближе и увидел, что женщина мертва. Она была одета в куртку и брюки, но велосипедист разглядел трупные пятна на руках и шее. Самым пугающим оказалось то, что неизвестный мучитель извлек глазные яблоки своей жертвы. Личность истерзанной жительницы Ленобласти установить пока не удалось.

5-tv.ru

Прибывшие на место по вызову правоохранители выяснили, что смерть, вероятнее всего, была насильственной, истинную причину установят судебно-медицинские эксперты после ряда исследований.

Гематома на шее указывает на вероятное удушение, травмированные запястья говорят, что женщину связывали, у нее также сломана нижняя челюсть. Судя по всему, пыткам она подвергалась в другом месте, после чего тело выбросили в лесу. Криминалисты направили биоматериалы и фрагменты одежды на экспертизу, в УМВД по Всеволожскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком убийстве трех студенток медколледжа в городе Гая Оренбургской области. За помощь в поиске подозреваемого правоохранители объявили награду в миллион рублей. С помощью ДНК-теста была установлена его личность: ранее судимого жителя соседнего города Орска ищут по ориентировкам.